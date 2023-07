683

Caroline Aguiar diz que chegou até a fazer vídeo se despedindo Reprodução

A revelação de Caroline Aguiar, esposa do cantor Frank Aguiar, sobre sua luta contra a Síndrome de Stevens-Johnson, trouxe à tona questões importantes sobre esta rara condição. Agora já em casa e se recuperando, a influenciadora disse que chegou até a fazer vídeo se despedindo. O médico especialista em medicina preventiva, dermatologia, nutrologia, tricologia e oxidologia, Amilton Macedo, explica detalhes da síndrome.





"A Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) é uma doença rara, porém grave, que afeta a pele e as membranas mucosas e necessita de cuidados de medicina intensiva. É geralmente desencadeada por uma reação adversa a medicamentos, mas também pode ser causada por infecções, como herpes ou pneumonia ", esclarece.Ela pode se manifestar em qualquer idade, mas é mais comum em adultos jovens entre 20 e 40 anos. A condição geralmente começa com sintomas semelhantes aos de uma gripe, como febre, dor de cabeça e dores no corpo. Em seguida, surgem manchas vermelhas ou lesões na pele que rapidamente se transformam em bolhas e áreas de necrose (morte dos tecidos).O tratamento da SSJ é considerado uma emergência médica e deve ser realizado em ambiente hospitalar, preferencialmente em unidades especializadas em queimados . O objetivo é interromper a progressão da doença e fornecer suporte ao paciente. Geralmente, a pessoa afetada precisa ser internada para monitoramento rigoroso e tratamento adequado, incluindo administração de medicamentos específicos, hidratação intravenosa e cuidados intensivos de enfermagem.A Síndrome de Stevens-Johnson é considerada uma condição extremamente rara, com uma incidência estimada de cerca de 1 a 2 casos por milhão de pessoas ao ano. Apesar de sua raridade, a gravidade da doença e o risco de complicações sérias tornam essencial o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.Amilton Macedo destaca a importância de estar atento aos sintomas iniciais e procurar ajuda médica imediatamente se houver suspeita de Síndrome de Stevens-Johnson. "Esta é uma doença séria que requer cuidados especializados e tratamento rápido para minimizar os danos à pele e mucosas", ressalta o dermatologista.É fundamental que pacientes que estejam fazendo uso de medicamentos ou que já tenham apresentado reações alérgicas a determinadas substâncias informem seus médicos sobre qualquer sintoma incomum após o início do tratamento.