Vídeo: pedido de casamento em pleno drive-in emociona público

(foto: Taguatinga Shopping/Divulgação ) Uma sessão do cine drive-in do Taguatinga Shopping levou o público às lágrimas antes mesmo da exibição do filme. Carlos Vilela levou a namorada Ranna Kerolly para o evento e a surpreendeu com um pedido de casamento cinematográfico, sob o céu da capital, com direito a trailer com fotos da história do casal e um discurso emocionante.

O pedido aconteceu no último sábado (4/7) e contou com a colaboração da equipe do drive-in, que combinou tudo antecipadamente com Carlos. Antes do filme, a telona exibiu: "Super estreia, dia 26/09/21, a história apaixonante de um casal de militares", e Ranna não conteve a alegria.

"Você falou que queria de uma forma extraordinária, perfeita, porque você é perfeita. Por isso eu estou aqui, para dizer que quero passar o resto da minha vida ao seu lado e viver eternamente junto com você", declarou Carlos. A resposta foi um "sim" repetido várias vezes por Ranna.





Os noivos da Força Aérea Brasileira deixaram a sessão de cinema ainda mais prazerosa, algo especial em momentos difíceis como o da pandemia. "Sob a lua mais perfeita, as estrelas mais brilhantes, o céu mais lindo, no cine drive-in, fui pedida em casamento pelo homem da minha vida!", declarou Ranna.