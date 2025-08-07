Bolo chega com cor errada no dia do casamento e noiva exige reembolso

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma noiva viralizou ao relatar ter se frustrado por conta do bolo da festa de casamento. Em um post no Reddit, ela contou que o bolo chegou no dia da cerimônia com uma cor completamente diferente da encomendada e sem os detalhes solicitados. A situação foi tão incômoda que a noiva pediu para que sua irmã escondesse o bolo original e improvisasse uma solução de última hora.

“Pegamos o bolo no dia do meu casamento e a cor estava muito diferente. Pedimos um tom de azul-claro e enviamos duas referências. Mas ficou tão feio que pedi para minha irmã guardar o bolo, e ela fez um trabalho INCRÍVEL!”, escreveu.

Segundo a noiva, a confeitaria se recusou a reembolsá-la e o atendimento foi ríspido. “A moça ao telefone foi muito grosseira e condescendente. Ela nos pediu para tirar fotos do bolo ao lado da decoração para ter certeza de que ‘realmente não combinava’...”, relatou. Em resposta, a noiva compartilhou fotos das referências, do bolo original e da versão ajustada pela irmã.

Nos comentários, muitos elogiaram a irmã e criticaram o serviço da confeitaria. “Esse azul-claro da inspiração é tão lindo. Que sorte a sua ter uma irmã assim”, comentou uma usuária. Outros, porém, ironizaram o conserto. “Ela colocou tecido no bolo?”, escreveu uma pessoa. “Parece que o bolo vai se casar também”, brincou outra.

Outra noiva descontente

Na mesma semana, uma noiva britânica relatou no TikTok como a “parte mais importante” do seu casamento foi “arruinada” após o bolo chegar desmontado e sem decoração.

A noiva Bruna Robertson contou que pagou £300 (cerca de R$ 2.000) por um bolo de três andares. No entanto, ele foi entregue atrasado, em três partes soltas, e com a instrução de que os noivos deveriam montá-lo por conta própria. “Quando vi aquele bolo, meu coração afundou. Queria chorar. Era tarde demais para fazer qualquer coisa”, desabafou.

Ela afirmou que sua tia salvou o momento montando o bolo e adicionando flores para deixá-lo apresentável. “Se não fosse por ela, eu teria ficado arrasada”, disse. Ainda assim, a noiva contou que não conseguiu curtir a cerimônia como imaginava. “Toda vez que eu passava por aquele bolo, sentia raiva e tristeza. Foi como se aquilo tivesse arruinado meu humor no dia mais importante da minha vida.”

Nos comentários do vídeo, muitos usuários expressaram apoio e indignação. “Como confeiteira profissional, isso é revoltante!”, escreveu uma. “Espero que você tenha recebido reembolso total”, disse outra. No entanto, houve também críticas. “Se essa foi a parte mais importante do seu casamento, talvez você esteja perdendo o foco do que é se casar”, apontou mais um.

De onde vem a tradição do bolo de casamento?

A tradição do bolo de casamento tem origens antigas, remetendo à Roma Antiga, onde um pão simples de trigo era quebrado sobre a cabeça da noiva para simbolizar prosperidade e fertilidade. Os convidados recolhiam as migalhas, acreditando que trariam sorte.

A instituição americana LongeviQuest reconheceu e entregou um diploma a um casal brasileiro como o mais longevo do mundo, com impressionantes 84 anos de união. Manoel Angelim Dino, de 105 anos, e Maria de Sousa Dino, de 102, vivem em Boa Viagem, no Ceará, e também estão no Livro Guinness dos Recordes. Divulgação LongeviQuest Eles dizem que o segredo de um casamento duradouro é "cultivar o amor e evitar vícios". No dia 20 de novembro de 2025 eles vão completar Bodas de Carvalho - uma referência à árvore que simboliza solidez e resistência. Divulgação LongeviQuest Dona Maria acrescenta mais um ingrediente absolutamente necessário quando se trata de manter o matrimônio: "O amor precisa ser cuidado diariamente", diz. Divulgação LongeviQuest A história do casal começou em 1938 quando ele tinha 20 anos e conheceu Maria, de 17, na cidade cearense de Almeida, onde ela foi buscar rapaduras. Divulgação LongeviQuest Eles se casaram um ano depois e trabalharam no sertão, cultivando tabaco para sustentar 13 filhos. Nove ainda estão vivos. Divulgação LongeviQuest A família é bem grande: além dos filhos, eles têm 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos. Na foto, um dos netos, que aparece no vídeo de divulgação da LongeviQuest. Divulgação LongeviQuest Para Manoel Dino, todas as dificuldades foram enfrentadas com uma união permanente que é motivo de orgulho: "A vida era dura, mas valeu a pena. Uma vida de parceria está ligada à ausência de vícios", enfatizou. Divulgação LongeviQuest Hoje em dia, não é segredo que os casamentos - com raras exceções - duram bem menos do que em tempos passados. No Brasil, Lei do Divórcio existe desde 1977 e, de lá pra cá, as mudanças sociais ampliaram a possibilidade de separação. Um dos fatores determinantes é a evolução da mulher no mercado de trabalho, que lhe dá independência. Imagem de Alexa por Pixabay Um casamento duradouro é coisa rara. No Brasil, a duração média dos casamentos é de 13,8 anos. E a longevidade das relações varia de estado para estado. Os gaúchos são os mais persistentes, enquanto os acreanos estão na lanterna dos casamentos mais sólidos. Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay Veja quanto tempo duram, em média, os casamentos em cada estado do país, de acordo com o censo mais recente, do ano de 2022. O estado do Ceará, do seu Manoel e da dona Maria, está em nono lugar. Veja a lista. Imagem de Tú Anh por Pixabay Rio Grande do Sul: 16,7 anos. População do estado: 11,2 milhões de habitantes Bruna Cabrera/Especial PalÃ¡cio - Wikimédia Commons Piauí: 16,6 anos. População do estado: 3,3 milhões de habitantes Chico Rasta - Wikimédia Commons Rio Grande do Norte: 15,7 anos. População do estado: 3,4 milhões de habitantes ALLAN TRIGUEIRO - Flickr Maranhão: 15,4 anos. População do estado: 6,8 milhões de habitantes hammad ghori - Flickr Santa Catarina: 15,3 anos. População do estado: 7,1 milhões de habitantes Imagem Free de Andrea de Lima Dea por Pixabay Bahia: 15,2 anos. População do estado: 15,1 milhões de habitantes Rogerio Malaquias – Flickr Alagoas: 14,9 anos. População do estado: 3,3 milhões de habitantes Legacy600 wikimedia commons Pará: 14,8 anos. População do estado: 8 milhões de habitantes Snz58148687 - Wikimédia Commons Ceará: 14,7 anos. População do estado: 8,8 milhões de habitantes Governo Federal Brasileiro - Wikimédia Commons Paraná: 14,6 anos. População do estado: 11 milhões de habitantes Imagem Free de omegaprice por Pixabay Sergipe: 14,4 anos. População do estado: 2,2 milhões de habitantes divulgação ferias.tur Pernambuco: 14,2 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 9,2 milhÃµes de habitantes Acervo ICMBio Roraima: 14,1 anos. População do estado: 497 mil habitantes Carlos Marques - Flickr Paraíba: 14 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes Ray Fernandes - Wikimédia Commons Minas Gerais: 14 anos. População do estado: 20,8 milhões de habitantes Luiz De Aquino - Wikimédia Commons Amapá: 14 anos. População do estado: 751 mil habitantes MTur Destinos wikimedia commons Rio de Janeiro: O RJ empata com o Brasil - média de 13,8 anos. População do estado: 16,4 milhões de habitantes Imagem Free de ASSY por Pixabay Agora, os estados que têm média abaixo da nacional. Ou seja, os casamentos duram menos de 13,8 anos. Imagem de Steve Watts por Pixabay Tocantins: 13,5 anos. População do estado: 1,5 milhão de habitantes FlÃ¡vio AndrÃ© de Souza - Wikimédia Commons Mato Grosso: 13,3 anos. População do estado: 3,2 milhões de habitantes Flavio Andre/ M Tur wikimedia commons Espírito Santo: 13,2 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes Luc Thomazelli_2 - Flickr Amazonas: 13,1 anos. População do estado: 3,8 milhões de habitantes Portal da Copa - Wikimédia Commons São Paulo: 12,9 anos. População do estado: 45 milhões de habitantes Imagem Free de henriquea2011 por Pixabay Goiás: 12,4 anos. População do estado: 6,5 milhões de habitantes Boaventuravinicius - Wikimédia Commons Distrito Federal: 12,1 anos. População: 3 milhões de habitantes Caco Shs - Flickr Mato Grosso do Sul: 11,7 anos. População do estado: 2,6 milhões de habitantes Flavio André de Souza - Wikimédia Commons Rondônia: 10,4 anos. População do estado: 1,7 milhão de habitantes Wilson Dias/ABr - Wikimédia Commons Acre: É o estado onde as pessoas se separam mais rapidamente: em 10,2 anos. Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons Felicidade para os casais! Que seja infinita enquanto dure. Imagem de Tumisu por Pixabay Voltar Próximo

Com o tempo, a tradição evoluiu, e na Idade Média, em Inglaterra, pequenos bolos eram empilhados, e os noivos se beijavam por cima deles. O bolo de casamento moderno, com múltiplos andares, surgiu no século XVII, principalmente na Inglaterra. No Brasil, o bolo é cercado de significados importantes: