Um indiano pediu sua namorada em casamento usando as palavras cruzadas do jornal The Indian Express. Ele fez contato com o editor da publicação, que entrou de cabeça na história de amor e colocou “Marry me” (ou case comigo) em uma das respostas do jogo. A dica era “palavras com um belo anel para elas”.





O romântico, que não foi identificado, também solicitou que o jogo contivesse a palavra “champa”, nome da flor plumeria em hindi, que faz parte da história do casal. Anant Goenka, diretor executivo do jornal, compartilhou a história no LinkedIn. “A história muito fofa de um leitor de Pune de 31 anos que contou com a ajuda do The Indian Express para surpreender sua namorada com uma proposta de casamento”, disse. “Não comece o dia sem resolver as palavras cruzadas do Express com seu Chai matinal”, aconselhou.

O noivo contou que a ideia surgiu enquanto eles faziam as palavras cruzadas por WhatsApp, hábito do casal que mantém um relacionamento a distância. Ele viu ali a ideia perfeita para surpreender a mulher. “Enviei um e-mail à equipe de palavras cruzadas pedindo ajuda para incluir ‘casar comigo’ nas mini palavras cruzadas. O editor ficou feliz em ajudar”, contou ao Indian Express.





Pedido de casamento deu certo após 12 minutos de jogo India Express / Instagram

Mas ele precisou de um cúmplice para que tudo desse certo: foi um amigo quem o colocou em contato com o jornalista. Tudo isso na véspera do pedido. Durante a manhã, a namorada percebeu que o jornal não havia sido entregue e não teria as palavras cruzadas para tomar seu chá.





“Eu ri e sugeri: 'Por que não experimentamos o IE Mini?'" E lá estava, um quebra-cabeça esperando para ser resolvido!”, destacou o homem. A ideia é que o pedido tivesse algo a ver com o casal. “Queria que tivesse algo que fizesse parte do nosso dia a dia. Eu também queria que fosse íntimo, e não em um espaço público”, disse.





A mulher ficou em “em estado de choque” após o pedido. Mas não foi tão depressa. Algumas pistas eram complicadas e ela estava demorando enquanto ele ficava cada vez mais nervoso. Quando ela finalmente chegou ao “marry me”, não conseguiu pensar na resposta. O noivo ficou ansioso, com o anel no bolso. Sete minutos depois, ela descobriu a resposta.





“No momento em que ela disse 'casa comigo', tudo aconteceu rápido. Peguei o anel e me ajoelhei. Claro, ela disse que sim! Não conseguíamos parar de rir e terminamos as palavras cruzadas em 12 minutos e 57 segundos", declarou.





O editor do jornal ainda contou no LinkedIn que a publicação vai continuar fazendo parte da história dos pombinhos. “Todos os convidados do casamento receberão agora uma assinatura do Indian Express do casal”, brincou, adicionando que aquela parte tinha sido por conta dele.