BH registra quase 10 mil casos de violência contra idosos em 2025

Belo Horizonte registrou, apenas nos cinco primeiros meses de 2025, quase 10 mil casos de violência contra pessoas idosas. Segundo o Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, foram exatos 9.972 registros que envolvem desde maus-tratos e abandono até exploração sexual e tráfico de pessoas. Desse total, apenas 1.127 resultaram em denúncias formalizadas, o que expõe um cenário preocupante de subnotificação e invisibilidade das vítimas.

A realidade de Minas Gerais como um todo é ainda mais grave: foram mais de 54 mil ocorrências de violência contra a população da terceira idade no mesmo período.

Os dados são um alerta diante da crescente presença de idosos na sociedade brasileira. De acordo com o último Censo do IBGE, a população com 60 anos ou mais chegou a 32,1 milhões, o que representa 15,8% dos brasileiros. Esse grupo cresceu 56% desde 2010, tendência que deve se acentuar nos próximos anos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) projeta que, até 2026, haverá mais idosos do que crianças no planeta.

Idoso em risco: medo, vergonha e dependência

Para o coordenador do curso de direito da Faculdade Anhanguera, Jorge Márcio de Souza Júnior, a discrepância entre o número de casos registrados e os que se transformam em denúncias formais evidencia a vulnerabilidade da população idosa. "Existe uma dificuldade natural nesse processo, pois muitos idosos dependem de terceiros para denunciar e muitas vezes são essas mesmas pessoas que praticam a violência", explica.



O medo, a vergonha e a sensação de impotência também são fatores que dificultam a busca por ajuda. "A violência contra o idoso preocupa especialmente pela fragilidade física e emocional desse público. Denunciar é fundamental, pois permite uma intervenção e contribui para a responsabilização dos agressores", reforça.

Com o envelhecimento acelerado da população brasileira, os desafios aumentam. O especialista alerta para a necessidade de se pensar em políticas públicas urgentes, voltadas não apenas à repressão, mas também à educação, prevenção e valorização dessa minoria social.

"O Brasil caminha para uma inversão demográfica. É preciso agir agora para garantir que essa nova realidade não se torne sinônimo de exclusão, sofrimento e violência. Cuidar do idoso é um dever coletivo", alerta.

Formas de violência

As formas de violência mais comuns incluem agressão física, abuso psicológico, negligência, abandono e discriminação. Mas o problema vai além. A chamada violência institucional - quando a pessoa é maltratado em instituições públicas ou privadas por funcionários ou serviços de atendimento - também tem se destacado. "É a discriminação praticada por aqueles que deveriam proteger, como em hospitais, asilos e órgãos públicos", esclarece Jorge.

Também há um crescimento nos casos de violência patrimonial e abuso financeiro, como uso indevido de benefícios e pensões. "Essas práticas mostram a amplitude da violação de direitos enfrentada por esse grupo, que muitas vezes sequer tem consciência de que estão sendo vítimas", observa.

Junho Violeta: um mês de alerta e mobilização

Para ampliar a discussão e promover ações de combate, foi criada a campanha Junho Violeta, que busca conscientizar e incentivar a denúncia. "Essa campanha tem um papel social importante ao colocar o tema em pauta e buscar meios de minimizar essa questão, principalmente considerando a inversão da pirâmide demográfica que está prevista para os próximos anos", explica Jorge Márcio.

"Na Faculdade Anhanguera, por exemplo, os alunos realizam ações de extensão em casas de repouso e asilos, reforçando a importância da presença ativa da sociedade civil (...) Famílias, escolas, instituições religiosas e a comunidade em geral devem participar. A mudança começa com pequenas ações que geram grandes impactos", defende.



Como denunciar?

Jorge Márcio destaca que a legislação brasileira oferece instrumentos eficazes para proteger os idosos, como o Estatuto do Idoso. Além disso, qualquer cidadão pode denunciar casos de violência pelos seguintes canais:

Polícia Militar - 190;

Polícia Civil - 197;

Disque 100 (Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos) - atendimento 24h;

Ministério Público e sua Ouvidoria, especialmente a Promotoria de Justiça do Idoso.

