Papa Francisco: o cuidado com a saúde na terceira idade

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O papa Francisco faleceu no último dia 21, aos 88 anos. A causa da morte, anunciada pelo Vaticano, foi um acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. Ele se recuperava de uma pneumonia que o deixou internado por aproximadamente 40 dias. Durante o período, apresentou variações no quadro, com pioras e melhoras, tendo sofrido com crise respiratória prolongada, insuficiência renal inicial, e até mesmo sendo submetido a transfusões de sangue por conta da pouca quantidade de plaquetas no sangue - condição associada à anemia.

O pontífice havia recebido alta há cerca de um mês, e seu estado de saúde estava sendo acompanhado por médicos. Além dos problemas recentes, Francisco também tinha histórico de hipertensão, diabetes tipo 2, insuficiência respiratória aguda, e passou por cirurgias no abdômen e no cólon em anos anteriores. Isso mostra a importância de um olhar integrado para a saúde na terceira idade, já que muitas condições são derivadas uma da outra. Um exemplo seria a relação entre diabetes e insuficiência cardíaca – pacientes diabéticos têm um risco aumentado de desenvolver insuficiência cardíaca e aqueles com insuficiência cardíaca têm maior risco de desenvolver diabetes.

Leia Mais 36 incríveis imagens que contam a vida do papa Francisco Portal oficial do Vaticano relata as últimas horas do papa Francisco Padre Fábio de Melo é criticado por silêncio sobre morte do Papa Francisco nas redes sociais

Considerando condições de saúde antecedentes e o conjunto de fatores associados ao envelhecimento, a capacidade funcional do organismo pode ser reduzida e acarretar maior vulnerabilidade a doenças ou estresse agudos nos idosos. Esse fenômeno é conhecido como síndrome de fragilização do idoso.

"Muito provavelmente a deterioração da saúde do Papa Francisco, observada nos últimos cinco anos, tem relação com a presença da síndrome de fragilidade, um estado de vulnerabilidade que se torna mais comum à medida que envelhecemos. Apesar de frequente em pessoas idosas, ela ainda é uma condição pouco diagnosticada, e representa riscos como maiores chances de internação e morte", explica João Carlos Barbosa, geriatra, coordenador do Serviço de Medicina Geriátrica da Rede Mater Dei de Saúde e professor coordenador do Internato de Saúde da Pessoa Idosa da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.

Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), as principais características da síndrome são a redução da massa e da força muscular, assim como a baixa energia para realizar atividades do dia a dia. Perda involuntária de peso, fraqueza e exaustão estão entre os sintomas que devem servir de alerta, pois, somados a outras doenças crônicas pré-existentes, podem desencadear outras reações adversas, como quedas, hospitalizações e, em última instância, mortes.

Esse processo, que, embora determine um envelhecimento mais acelerado, também é reversível quando diagnosticado precocemente e quando adotadas as medidas específicas de tratamento relacionados a intervenções médicas, nutricionais e fisioterápicas.

Nesse sentido, o cuidado integrado do idoso é fundamental para evitar complicações de saúde e melhorar sua qualidade de vida. "A avaliação geriátrica ampla é necessária por ser multidimensional e interdisciplinar, conseguindo assim identificar as alterações no estado de saúde do idoso e reconhecer situações complexas. Com o diagnóstico correto e oportuno, podemos então promover o tratamento mais adequado a cada paciente a longo prazo."

Hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos, são considerados essenciais, assim como o acompanhamento com geriatras, que podem realizar diagnósticos, exames preventivos, tratamentos e reabilitações adequadas para a terceira idade.