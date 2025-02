Pneumonia bilateral: entenda novo quadro de saúde do papa Francisco

O papa Francisco, de 88 anos, foi diagnosticado, nessa terça-feira (18), com uma pneumonia bilateral e ainda apresenta um quadro clínico "complexo", anunciou o Vaticano, no quinto dia de hospitalização do pontífice. O jesuíta de 88 anos foi internado no hospital Gemelli de Roma por uma "infecção polimicrobiana das vias respiratórias" que gerou preocupações.

"A tomografia torácica à qual o Santo Padre foi submetido esta tarde [...] mostrou o aparecimento de uma pneumonia bilateral que exigiu um tratamento farmacológico posterior. No entanto, o papa Francisco está de bom humor", disse o Vaticano em um boletim médico vespertino.

"A infecção polimicrobiana, ocorrida em um contexto de bronquiectasia e bronquite asmática, e que exigiu o uso de terapia antibiótica com cortisona, torna o tratamento terapêutico mais complexo", informou o comunicado.

A pneumonia

A pneumonia é uma inflamação aguda dos pulmões que pode ser transmitida pelo ar, saliva, secreções ou transfusão de sangue. A doença pode ser provocada por bactérias, vírus, fungos ou pela inalação de produtos tóxicos. Pode ser difícil o diagnóstico da pneumonia, pois geralmente os sintomas são semelhantes a outras doenças, como tosse, dificuldade em respirar, dor no peito, mal-estar generalizado e febre.

Já o tratamento depende do micro-organismo causador da doença. Nas pneumonias bacterianas, devem-se usar antibióticos. Na maior parte das vezes, quando a pneumonia é causada por vírus, o tratamento inclui apenas medicamentos para aliviar os sintomas, como febre e dor, podendo ser necessários medicamentos antivirais nas formas graves da doença. Nas pneumonias causadas por fungos, utilizam-se medicamentos específicos.

Antibióticos tratam diferentes cepas de bactérias causadoras da doença e, o que muitas pessoas não sabem, é que existem tratamentos específicos quando a doença é adquirida no hospital, que pode ocorrer devido a microaspiração de bactérias que se instalam na orofaringe e vias respiratórias em pacientes muito vulneráveis. Os antibióticos hospitalares exercem uma função essencial no combate a essa pneumonia, incluindo bactérias mais resistentes ao tratamento.

COMPROMISSOS CANCELADOS

Depois de ter cancelado seus compromissos até quarta-feira inicialmente, o Vaticano anunciou nessa terça o cancelamento de sua audiência jubilar de sábado e indicou que o papa também não presidirá a missa de domingo.

Horas antes, o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, declarou aos jornalistas que o estado do pontífice argentino é estável.

Após passar "uma noite tranquila", Francisco "acordou, tomou café da manhã e leu alguns jornais como faz com frequência", explicou.

De acordo com o Vaticano, o papo recebeu a eucaristia pela manhã e, durante o dia, "alternou o descanso com a oração e a leitura de textos".