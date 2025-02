Vaticano cancela compromissos de fim de semana do papa, que permanece hospitalizado

O Vaticano anunciou nesta terça-feira (18) que cancelou os compromissos do papa Francisco para o fim de semana, no quinto dia de hospitalização do pontífice de 88 anos por uma infecção respiratória que provoca por uma grande inquietação.

"Devido ao estado de saúde do Santo Padre, a audiência jubilar de sábado 22 de fevereiro está cancelada" e Francisco não poderá presidir a missa de domingo, anunciou a Santa Sé em um comunicado.

ar/es-bc/acc/fp