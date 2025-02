Conta-Gotas: como evitar a artrose; substituição dos ovos; viagem marcada

Como evitar a artrose

O desgaste nos joelhos, que pode levar à artrose, é comum com o passar dos anos, mas pode ser prevenido com cuidados diários. O ortopedista Sérgio Costa compartilha dicas essenciais para garantir a saúde das articulações e melhorar a qualidade de vida. A primeira delas é controlar o peso, já que o excesso pode aumentar a pressão sobre os joelhos, acelerando o desgaste da cartilagem. “Manter o peso adequado é fundamental para reduzir o impacto nas articulações”, explica. Além disso, exercícios de fortalecimento ajudam a proteger os joelhos. Sapatos com boa amortização também reduzem o impacto. “Evite saltos altos e escolha calçados confortáveis, que ofereçam suporte e proteção ao caminhar”, aconselha. Por fim, posturas incorretas podem sobrecarregar os joelhos. “Evite ficar muito tempo em pé ou com as pernas cruzadas, e busque manter a postura correta ao caminhar”, orienta o ortopedista. Caso sinta dor persistente, é essencial buscar orientação profissional.

Substituição dos ovos

A manutenção de uma alimentação rica em proteínas é fundamental para o bom funcionamento do organismo, mas nem sempre é fácil lidar com restrições ou imprevistos, como mudança de rotina, dificuldade de acesso ao produto ou alergias. Gisele Pavin, head de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé Brasil, explica que a proteína é essencial para a construção muscular, imunidade e produção de enzimas e hormônios. Mesmo sem ovos, é possível garantir uma dieta equilibrada ao explorar alimentos igualmente nutritivos e acessíveis. “Podemos manter uma dieta rica em proteínas, diversificando as escolhas e explorando alternativas nutritivas e acessíveis”, comenta. Para suprir as necessidades proteicas, alimentos como tofu, leguminosas e quinoa, além de lanches práticos como iogurtes proteicos, castanhas, barras de cereais e sucos nutricionais, são opções eficientes. Barrinha de cereal, bolinho de tofu, quinoa à grega e sanduíche natural estão entre as alternativas para uma alimentação equilibrada.

Tem viagem marcada para 2025?

Além de organizar a passagem, hospedagem, documentos e malas, uma das prioridades em uma viagem é colocar o cartão de vacinação em dia para evitar problemas durante ou até mesmo depois da viagem, quando sintomas de infecções ainda podem aparecer. A imunização deve ser realizada para evitar doenças contagiosas e endêmicas, sendo recomendável que as vacinas sejam tomadas com pelo menos 10 dias de antecedência, principalmente a de febre amarela. Algumas vacinas, como a de hepatite, exigem um esquema de doses, e é necessário completar o ciclo para garantir sua eficácia. Para quem planeja viagens internacionais, é indispensável conferir as vacinas obrigatórias e recomendadas para o destino. Muitos países exigem o Certificado Internacional de Vacinação, emitido em unidades de saúde autorizadas ou no portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A vacina contra febre amarela, por exemplo, é necessária em mais de 100 países, enquanto outras imunizações podem ser exigidas, dependendo do local visitado.