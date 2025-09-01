Homem denuncia ataque em restaurante de BH por usar blusa com foto de Lula

Uma camisa verde e amarela com o rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria motivado agressões verbais e uma tentativa de agressão física contra o roteirista Pedro Carvalhaes, de 38 anos. Segundo ele, o caso ocorreu na última quinta-feira (28/8), em um restaurante no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de BH, e teria sido cometido por dois homens aparentemente idosos.

“Assim que terminei de me servir no buffet, um senhor de meia-idade chegou e começou a me chamar de ladrão, filha da p*** e corrupto”, relata Pedro, que vestia a camisa com a imagem de Lula. O roteirista afirma que se assustou e rebateu, dizendo que não poderia ser agredido daquela forma por causa de ideologia, atitude que classificou como “fascista”.

“Ele ameaçou jogar um vidro de pimenta na minha cara de forma muito agressiva”, acrescenta Pedro, que tentou ligar para a Polícia Militar. Em seguida, o gerente do restaurante teria intervindo. Para o roteirista, houve tentativa de coagi-lo a não acionar as autoridades.

Com o anúncio de que a polícia seria acionada, o agressor fugiu do local. Pedro Carvalhaes permaneceu no restaurante para conversar com o gerente. Ele disse que a situação era inadmissível e pediu que fossem tomadas providências para identificar o homem, a fim de registrar um boletim de ocorrência.

O roteirista também solicitou que o estabelecimento impedisse o agressor de voltar ao local. “Eu não vou me sentir seguro em frequentar um lugar onde possa ser agredido por causa de uma camiseta, de uma ideologia”, afirmou.

Segunda agressão

O roteirista afirma ainda que, enquanto conversava com o gerente, outro cliente, também idoso, teria interrompido o diálogo e dito ao responsável para “não dar ouvidos a ele [Pedro], esse aí é beneficiário de bolsa”. Em seguida, o homem teria tentado agredi-lo fisicamente, mas foi contido pelo gerente e por um garçom.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Minas Gerais naquela quinta-feira, o homem teria dito a Pedro: “só pode ser viado”. Em resposta, o roteirista afirmou que homofobia é crime e que acionaria a polícia.

O registro, que menciona a presença de duas testemunhas, aponta ainda que o idoso ficou nervoso, pegou uma faca e partiu na direção de Pedro, em tentativa de esfaqueá-lo. O gerente e um garçom conseguiram contê-lo, mas o agressor fugiu do local. Pedro não ficou ferido.

A vítima conta que deixou o restaurante com receio de que o agressor retornasse e foi registrar o boletim de ocorrência. Pedro acredita que o estabelecimento não tomou as devidas providências e agiu “como se ele estivesse errado, sendo conivente com as atitudes dos agressores”, conforme consta no registro da Polícia Civil de Minas Gerais.

O estabelecimento

Diante do ocorrido e da repercussão, o restaurante Boneca de Lili, onde o caso aconteceu, publicou uma nota em seu perfil no Instagram.

O restaurante acrescentou ainda que as imagens das câmeras de segurança foram preservadas e só poderão ser entregues às autoridades competentes.

Confira a nota do restaurante na íntegra

O episódio noticiado foi um conflito entre clientes, sem envolvimento de nossa equipe. Nossa intervenção foi imediata para conter a situação.

Sentimos profundamente a dor e o constrangimento de presenciar um episódio de violência em um espaço que existe para acolher, servir e promover respeito. Nosso propósito sempre foi e continua sendo o de oferecer um ambiente seguro e plural.

As imagens estão preservadas e, conforme a lei, só podem ser entregues às autoridades competentes, que terão a responsabilidade de apurar os fatos e fazer justiça.

Solicitamos a compreensão de todos, uma vez que jamais enfrentamos uma situação dessa natureza. Informamos que quaisquer comentários que atentem contra nossa integridade serão devidamente analisados por nosso assessor jurídico.