Homem é agredido por urinar em local público

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Por estar embriagado e urinar num local público, na beira da Lagoa Grande, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, um homem, identificado como R. F. S., de 48 anos, acabou sendo surrado e espancado por um grupo de homens. Apenas um deles, D. W. V. L., de 20 anos, foi identificado e preso.

O fato ocorreu neste domingo (31/8). A PM mobilizou-se, depois de receber a denúncia de que havia um homem caído na beira da Lagoa Grande, no cruzamento da Rua Barão do Rio Branco, com Avenida Piauí.

Ao chegarem no local, encontraram a vítima caída, com dificuldades para se levantar, ferimentos na cabeça e um grande edema no rosto. Rapidamente, o Samu foi acionado e o homem levado para a Santa Casa de Misericórdia. Uma testemunha contou aos policiais que o homem estaria urinando e acabou sendo agredido.

Os policiais começaram uma busca por câmeras de segurança e encontraram imagens com um grupo agredindo a vítima. Do grupo, D. W. V. L. foi identificado, trajando camiseta laranja e azul e boné de crochê. Ele teria ido para um bar e, tão logo avistou a viatura da PM, fugiu, sendo perseguido e preso.

Levado à delegacia, ele contou que estava próximo do parquinho existente na beira do lago, quando viu o homem tirando sua genitália e urinando. Por isso, investiu contra ele para impedir que continuasse a agir daquela forma. Disse que não sabia de outras pessoas que teriam agredido a vítima.

No hospital, constatou-se que R. F. S. tinha sofrido uma fratura da fíbula, além de diversos hematomas e ferimentos na cabeça. Segundo o boletim médico, a vítima está fora de perigo.