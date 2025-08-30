Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO

Carro pega fogo em frente a shopping em BH

Motorista conseguiu deixar o veículo antes do incêndio e não se feriu

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/08/2025 19:59 - atualizado em 30/08/2025 21:24

compartilhe

Siga no
x
O fogo foi debelado e o carro ficou completamente destruído
O fogo foi debelado e o carro ficou completamente destruído crédito: Arquivo Pessoal

O Corpo de Bombeiros acaba de ser acionado para atender a uma ocorrência em frente ao shopping Diamond Mall, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Pouco depois das 19h deste sábado (30/8), um carro começou a pegar fogo perto da entrada do segundo piso, na Rua Gonçalves Dias.

Antes de os militares chegarem, os seguranças tentavam conter os curiosos para que não se aproximassem do veículo, um Nissan Versa, conforme relato de uma testemunha.

Leia Mais

 

Ainda dentro do automóvel, o motorista percebeu uma falha e saiu às pressas, pouco antes de as chamas começarem. Mesmo abalado, ele não se feriu e informou que conta com seguro do veículo.

Os bombeiros já estiveram no local, e a Polícia Militar também foi chamada para isolar a área e controlar o trânsito. O fogo foi debelado e o carro ficou completamente destruído. As causas do incêndio ainda não estão claras.

Carro pegou fogo em frente ao shopping no Lourdes
Carro pegou fogo em frente ao shopping no Lourdes Reprodução/ Redes sociais

A testemunha disse ainda que, apesar do susto, o centro de compras não precisou ser evacuado e continua aberto normalmente, com "movimento típico de sábado".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

belo-horizonte fogo veiculo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay