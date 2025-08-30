Carro pega fogo em frente a shopping em BH

O Corpo de Bombeiros acaba de ser acionado para atender a uma ocorrência em frente ao shopping Diamond Mall, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Pouco depois das 19h deste sábado (30/8), um carro começou a pegar fogo perto da entrada do segundo piso, na Rua Gonçalves Dias.

Antes de os militares chegarem, os seguranças tentavam conter os curiosos para que não se aproximassem do veículo, um Nissan Versa, conforme relato de uma testemunha.

Ainda dentro do automóvel, o motorista percebeu uma falha e saiu às pressas, pouco antes de as chamas começarem. Mesmo abalado, ele não se feriu e informou que conta com seguro do veículo.

Os bombeiros já estiveram no local, e a Polícia Militar também foi chamada para isolar a área e controlar o trânsito. O fogo foi debelado e o carro ficou completamente destruído. As causas do incêndio ainda não estão claras.

Carro pegou fogo em frente ao shopping no Lourdes Reprodução/ Redes sociais

A testemunha disse ainda que, apesar do susto, o centro de compras não precisou ser evacuado e continua aberto normalmente, com "movimento típico de sábado".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia