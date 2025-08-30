Acidente entre três veículos mata motorista em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um motorista morreu em consequência de um acidente envolvendo três veículos de passeio na BR-494, no trevo de Carmo da Mata, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na noite desta sexta-feira (29/8). Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, a colisão frontal seguida de uma batida traseira ocorreu entre um Gol, um Palio e um Uno.

O alerta sobre o acidente foi feito por um bombeiro do Pelotão de Oliveira, que se deslocava para o quartel quando deparou com o acidente e prestou os primeiros socorros a uma vítima inconsciente. Ele entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o Corpo de Bombeiros e o Samu.

Apesar dos esforços das equipes de resgate, a vítima desacordada, que era motorista do Gol e tinha 76 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outras duas vítimas, dois homens que eram os motoristas do Pálio, de 44 anos, e do Uno, de 46 anos, tiveram ferimentos leves e foram levados pelo Samu para o PAM da cidade de Oliveira.