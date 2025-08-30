Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Motorista foge depois de bater em caminhão de lixo no Centro de BH

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado. O motorista de um Jeep Compass avançou o sinal fechado e atingiu um caminhão de lixo

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
Túlio Santos
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
Túlio Santos
Repórter
Repórter fotográfico em Belo Horizonte.
30/08/2025 09:22 - atualizado em 30/08/2025 10:33

compartilhe

Siga no
x
A pista da Avenida Afonso Pena estava molhada, mas segundo testemunhas, carro avançou o sinal
A pista da Avenida Afonso Pena estava molhada, mas segundo testemunhas, carro avançou o sinal crédito: Túlio Santos/EM/D. A. Press

A Polícia Civil ainda não tem pistas do motorista do Jeep Compass cinza, placa RFH4C26, que provocou um grave acidente no cruzamento da Avenida Afonso Pena, com a Rua Tamoios, no Centro de Belo Horizonte, no início da madrugada deste sábado. 

O veículo bateu contra um caminhão de lixo, que transportava vários garis em trabalho. Assim que o Jeep parou, o motorista pegou tudo o que estava no porta luvas do veículo e fugiu correndo pela Rua Tamoios.

Segundo testemunhas, o sinal estava fechado para o Jeep Compass, que trafegava pela Avenida Afonso Pena, no sentido rodoviária. O caminhão descia a Rua Tamoios e, ao cruzar a avenida, foi atingido. A pista estava molhada, pois chovia no momento do acidente.

Leia Mais

O Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar relata que o Jeep teve o airbag acionado e ficou com a frente totalmente destruída. O caminhão de lixo, que pertence à empresa Localiz, prestadora de serviço para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), também sofreu graves avarias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi registrado na Polícia Civil, que tenta localizar o motorista. A suposição dos policiais é que ele estivesse embriagado. 

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay