Motorista foge depois de bater em caminhão de lixo no Centro de BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil ainda não tem pistas do motorista do Jeep Compass cinza, placa RFH4C26, que provocou um grave acidente no cruzamento da Avenida Afonso Pena, com a Rua Tamoios, no Centro de Belo Horizonte, no início da madrugada deste sábado.

O veículo bateu contra um caminhão de lixo, que transportava vários garis em trabalho. Assim que o Jeep parou, o motorista pegou tudo o que estava no porta luvas do veículo e fugiu correndo pela Rua Tamoios.

Segundo testemunhas, o sinal estava fechado para o Jeep Compass, que trafegava pela Avenida Afonso Pena, no sentido rodoviária. O caminhão descia a Rua Tamoios e, ao cruzar a avenida, foi atingido. A pista estava molhada, pois chovia no momento do acidente.

O Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar relata que o Jeep teve o airbag acionado e ficou com a frente totalmente destruída. O caminhão de lixo, que pertence à empresa Localiz, prestadora de serviço para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), também sofreu graves avarias.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que tenta localizar o motorista. A suposição dos policiais é que ele estivesse embriagado.