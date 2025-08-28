Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Tombamento de carreta na BR-381 complica chegada a BH nesta quinta (28)

Acidente na madrugada congestiona o trânsito da rodovia em Igarapé (MG), na Grande BH

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
28/08/2025 05:25 - atualizado em 28/08/2025 08:25

Motoristas registram o congestionamento nas redes sociais
Motoristas registram o congestionamento nas redes sociais crédito: Reprodução/Redes sociais

O tombamento de uma carreta com peças automotivas congestiona o trânsito e complica a chegada a Belo Horizonte pela BR-381 na manhã desta quinta-feira (28/8).

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam na ocorrência, registrada na altura de Igarapé (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no quilômetro 516, às 1h54.

A pista sentido BH foi fechada às 3h58 para o destombamento do veículo. Às 5h03, a faixa da esquerda foi liberada. O acostamento e a faixa da direita seguem bloqueadas.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, às 7h25, o acidente provoca um congestionamento de quatro quilômetros. 

Segundo a concessionária, o motorista foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital Regional de Betim (MG). 

Mais a frente, em Betim

Já no sentido São Paulo, um acidente entre carretas causa congestionamento na altura do quilômetro 490,8.

Segundo a Arteris, às 7h40 a fila de carros no local é de dois quilômetros. As faixas da esquerda e uma das centrais estão bloqueadas e o fluxo segue apenas em uma das faixas centrais e pela direita.

Equipes da concessionária atuam no atendimento. Ainda não há informações sobre feridos.

Matéria em atualização

