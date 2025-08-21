Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

MG: tombamento de caminhão por cochilo ao volante fecha BR-381

Motorista foi resgatado sem ferimentos. Pista no sentido BH está bloqueada na altura de João Monlevade

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
21/08/2025 06:23 - atualizado em 21/08/2025 06:55

compartilhe

Siga no
x
Pelo menos um quilômetro de congestionamento é registrado na rodovia
Pelo menos um quilômetro de congestionamento é registrado na rodovia crédito: Reprodução/Redes sociais

O tombamento de um caminhão bloqueia a BR-381 na altura de Cambuí (MG), na divisa com a cidade de João Monlevade (MG), na Região Central do estado, na manhã desta quinta-feira (21/8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 1h50, no quilômetro 892 da rodovia, e envolveu apenas um veículo.

Leia Mais

Conforme os registros, o motorista cochilou ao volante e o caminhão tombou. Ele foi socorrido sem ferimentos.

Às 6h, é registrado um quilômetro de congestionamento. A pista foi bloqueada no sentido Belo Horizonte para operação de destombamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Às 6h40, o trecho foi liberado no local. 

Tópicos relacionados:

br-381 minas-gerais prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay