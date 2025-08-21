MG: tombamento de caminhão por cochilo ao volante fecha BR-381

O tombamento de um caminhão bloqueia a BR-381 na altura de Cambuí (MG), na divisa com a cidade de João Monlevade (MG), na Região Central do estado, na manhã desta quinta-feira (21/8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 1h50, no quilômetro 892 da rodovia, e envolveu apenas um veículo.

Conforme os registros, o motorista cochilou ao volante e o caminhão tombou. Ele foi socorrido sem ferimentos.

Às 6h, é registrado um quilômetro de congestionamento. A pista foi bloqueada no sentido Belo Horizonte para operação de destombamento.

Às 6h40, o trecho foi liberado no local.