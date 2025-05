Motorista bate carro em poste e é encontrado dormindo pelos bombeiros

Um motorista, de 38 anos, bateu o carro em um poste e foi encontrado pelas equipes de resgate domingo ao volante.

O caso foi registrado no bairro Recanto do Bosque, em Araxá, no Alto Paranaíba, no final da madrugada desta sexta-feira (30/5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor bateu o carro Chevrolet Corsa em um poste na rua Wilson Rios. Uma equipe dos bombeiros foi acionada e encontrou o motorista do veículo dormindo no interior do carro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar foi acionada pois o motorista não tem carteira de habilitação. Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento com queixas de dores no joelho esquerdo.