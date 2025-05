Motorista morre em batida de frente entre carro e caminhão na MGC-122

Um homem, de 42 anos, morreu e uma mulher, de 36, ficou ferida em um acidente envolvendo um caminhão e um carro no início da noite dessa quinta-feira (29/5), na MGC-122, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida frontal aconteceu na altura do quilômetro 203. O caminhão carregado com bananas era conduzido pelo motorista de 21 anos, que seguia no sentido Montes Claros.

De acordo com o relato do jovem, o acidente aconteceu no momento em que ele tentava ultrapassar uma carreta. Ele tentou tirar o caminhão da pista, mas o motorista do carro teve a mesma iniciativa e os veículos bateram de frente na parte de fora da pista de rolamento.

O condutor do carro ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. A passageira do veículo não ficou presa às ferragens, mas ficou bastante ferida e foi socorrida para o Hospital Regional de Janaúba.

A segurança da cena ficou a cargo da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que permaneceu aguardando a perícia e o serviço funerário.



