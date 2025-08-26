BR-040: batida entre micro-ônibus e carreta deixa feridos e interdita pista

Uma batida entre o micro-ônibus da Prefeitura de Paracatu (MG), uma carreta e um carro de passeio deixa feridos e interdita uma faixa da BR-040 em Capim Branco (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã dessa terça-feira (26/8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o micro-ônibus bateu na traseira de uma carreta, na altura do quilômetro 484 da rodovia, por volta das 4h40. Até o momento, foram confirmadas onze vítimas, com ferimentos variados, mas não houve mortes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas é o motorista do micro-ônibus que ficou preso às ferragens. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, juntamente com outras 10 pessoas que apresentavam ferimentos leves.

Às 6h50, a faixa da direita no sentido capital foi bloqueada e o fluxo seguia pela faixa da esquerda. O tráfego foi liberado às 7h40. No sentido Sete Lagoas (MG) da rodovia, não houve interrupções.

Equipes do Corpo de Bombeiros, PRF e Via Cristais, concessionária responsável pelo trecho, estiveram no local do acidente para resgate das vítimas e controle do tráfego.