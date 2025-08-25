Carro com drogas se parte ao meio em batida durante fuga e motorista morre

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma perseguição policial acabou em fatalidade em Campos Gerais (MG), na noite desse domingo (24/8). Um homem, de idade não divulgada, morreu ao colidir em um poste depois de fugir da polícia por estar com o carro carregado de drogas. Conforme imagens divulgadas pela Polícia Militar (PMMG), o veículo – um Fiat Uno azul – se partiu ao meio.

De acordo com a PM, ontem, por volta de 21h20, uma viatura fazia patrulhamento em um bairro da zona rural de Alfenas (MG), no Sul de Minas, quando avistou o veículo com placa de Ribeirão Preto/SP trafegando sentido Campos Gerais. O condutor passou a ter um comportamento suspeito a partir do momento em que viu os militares, como aumentar a velocidade e dirigir na contramão.

Os policiais tentaram abordar o motorista, mas ele ignorou a ordem de parada e iniciou uma fuga. Outras viaturas foram informadas e montaram um bloqueio, mas o condutor continuou ignorando os pedidos de parada, furando o bloqueio em alta velocidade e passando por um barranco.

As viaturas continuaram na perseguição e ao adentrarem o perímetro urbano da cidade, se depararam com o Fiat Uno acidentado, depois de colidir contra um poste de energia elétrica, na junção da rodovia com uma avenida, na altura do km 150. O local foi sinalizado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulância da concessionária da Via EPR foram acionados.

Os socorristas do Samu constataram que o condutor estava morto e apresentava trauma na região da cabeça, com perda de massa encefálica.

Ao redor do veículo, sobre a via pública e dentro da parte interna do carro, estavam vários tabletes de maconha. Ao todo, foram contabilizadas 166 barras da droga, cada uma com, aproximadamente, 1 kg. A perícia realizou os trabalhos de praxe e o corpo, ainda não identificado, foi liberado para a funerária.

