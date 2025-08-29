BR-040: acidente entre carretas provoca morte de motorista e interdita via

Um acidente na BR-040 envolvendo duas carretas provocou a morte de um dos motoristas e interditou totalmente o trecho, na altura do Km 643, em Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas. A ocorrência foi registrada às 14h27 desta sexta-feira (29) e segue afetando o trânsito até o momento, informou a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho da via.

O motorista da outra carreta foi encaminhado ao hospital. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.

De acordo com a EPR Via Mineira, há congestionamento de 8 quilômetros de extensão em ambos os sentidos da rodovia.

Equipes operacionais da concessionária atuam no local com viaturas de inspeção, guinchos e ambulância. Também foram acionados a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).





O trecho do acidente está sinalizado e a concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região. A EPR Via Mineira diz que segue atuando para liberar a pista com segurança para os usuários.

A concessionária informou que, às 18h10, o tráfego no local passou a operar em mão dupla pela pista do sentido Belo Horizonte (norte), com uma faixa destinada a cada direção.

Por volta de 18h11, o trânsito lento se alastrava por 7 km no sentido BH e 8 km no sentido Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, de acordo com a EPR Via Mineira.