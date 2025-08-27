Assine
overlay
Início Gerais
PRISÃO

Cantor sertanejo procurado por dirigir bêbado e causar acidente é preso

Prisão ocorreu numa casa de shows, no Bairro Castelo, em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
27/08/2025 09:47

compartilhe

Siga no
x
Cantor Relber, da dupla Relber e Allan
Cantor Relber, da dupla Relber e Allan crédito: Reprodução/Instagram

O cantor sertanejo Relber Pereira da Costa, de 44 anos, integrante dupla “Relber e Alan”, foi preso na noite dessa terça-feira (26/8), numa casa noturna, no Bairro Castelo, zona norte de Belo Horizonte (MG). Ele era procurado pela justiça de Ipatinga (MG), por ter provocado um acidente que deixou quatro pessoas feridas, duas delas em estado grave, em 7 de julho, e fugir sem prestar socorro às vítimas.

O cantor estava sendo monitorado pela Polícia Civil, a pedido da justiça da cidade no Vale do Aço. Ele vai ser transferido para o Ceresp de Ipatinga.

Leia Mais

  

A prisão, instantes antes de a dupla iniciar um show, foi feita por policiais de BH e de Ipatinga.

O acidente 

O acidente ocorreu na BR-458, na noite do domingo (6/7). Relber dirigia uma picape VW Amarok, que bateu de frente com uma Chevrolet Spin da Associação dos Produtores Rurais de São João do Oriente, que tinha como motorista Nério Neves de Alvernaz, de 63 anos. O acidente ocorreu em cima de uma ponte, entre Santana do Paraíso (MG) e Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce.

No carro dirigido pelo cantor estava um passageiro, de 39 anos, que ficou ferido e foi levado para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, para onde também foram o motorista e os dois passageiros da Spin.

O cantor desapareceu depois do acidente. O companheiro de viagem, que não teve o nome revelado, disse à época aos policiais que não tinha ideia do que tinha acontecido e de onde o cantor poderia estar porque não se recorda da mecânica do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No dia seguinte ao acidente, uma mulher, Érika Goulart, acusou o cantor em redes sociais: “Verdade, quase matou meu marido e meu cunhado. Eles estão no hospital. O motorista ainda foi embora do local. Estava bêbado e quase tira a vida de três trabalhadores, pais de família.” Veja abaixo.

Reprodução de notícia sobre o acidente com o cantor Relber, do portal A Notícia, em que a mulher de uma das vítimas comenta sobre o caso
Reprodução de notícia sobre o acidente com o cantor Relber, do portal A Notícia, em que a mulher de uma das vítimas comenta sobre o caso reprodução

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito celebridades embriaguez justica policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay