Colisão frontal mata motorista de 22 anos na BR-365

A batida teria sido provocada por uma tentativa de ultrapassagem, quando o automóvel invadiu a contramão e atingiu uma carreta, que transportava álcool

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
Repórter
28/08/2025 19:07

Colisão frontal na BR-365 mata motorista de 22 anos, na BR-365
Colisão frontal na BR-365 mata motorista de 22 anos, na BR-365 crédito: DivulgaÃ§Ã£o/CBMG

Uma mulher de 22 anos morreu na manhã desta quinta-feira (28/8), em uma batida de frente entre um carro com um caminhão-tanque, transportando álcool, na rodovia BR-365, na altura do Município de Patrocínio (MG), Alto Paranaíba. O acidente teria sido causado por conta de uma tentativa de ultrapassagem malsucedida.

O caso foi registrado pouco depois das 7h da manhã, no KM 472 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima fatal dirigia o carro de passeio e morreu no local. O motorista do veículo de carga não teve ferimentos.


Devido ao risco da carga, o Corpo de Bombeiros e a PRF isolaram a área. Não houve vazamento, entretanto.

A rodovia seguiu interditada por mais de duas horas, sendo liberada para o tráfego às 9h30. O condutor do caminhão-tanque ficou no local a todo o tempo.

