Carreta que transportava gado tomba e interdita a BR-381

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma carreta de transporte de gado capotou na noite desta sexta-feira (29/8) e interdita, temporariamente, a BR-381, próximo a Lajinha, na Região Leste de Minas Gerais. O veículo transportava 60 bovinos.

Segundo o motorista da carreta boiadeira de dois andares, que teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu, ele perdeu o controle da direção do veículo, que ficou atravessado na rodovia, chegando a atingir a proteção metálica da estrada, conhecida como guard rail.

Devido ao risco de acidentes e para evitar a dispersão do grande volume de animais, o compartimento permaneceu fechado até o destombamento da carreta. Os bois foram acalmados e não houve morte ou ferimentos nos animais.

Três guinchos foram necessários para realizar o destombamento da carreta e resgate dos animais. Eles foram transferidos para outras duas carretas, após o destombamento.

As pistas foram liberadas em etapas, tendo o fluxo completamente liberado por volta de 22h30.

O acidente ocorreu no mesmo trecho do acidente entre uma carreta, um coletivo e um carro de passeio, ocorrido em dezembro de 2024, em que houve a morte de 38 pessoas.