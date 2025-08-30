Carreta que transportava gado tomba e interdita a BR-381
Acidente aconteceu na noite dessa sexta (29/8) e pistas foram liberadas após destombamento do veículo e resgate dos 60 bovinos
Uma carreta de transporte de gado capotou na noite desta sexta-feira (29/8) e interdita, temporariamente, a BR-381, próximo a Lajinha, na Região Leste de Minas Gerais. O veículo transportava 60 bovinos.
Segundo o motorista da carreta boiadeira de dois andares, que teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu, ele perdeu o controle da direção do veículo, que ficou atravessado na rodovia, chegando a atingir a proteção metálica da estrada, conhecida como guard rail.
Devido ao risco de acidentes e para evitar a dispersão do grande volume de animais, o compartimento permaneceu fechado até o destombamento da carreta. Os bois foram acalmados e não houve morte ou ferimentos nos animais.
Três guinchos foram necessários para realizar o destombamento da carreta e resgate dos animais. Eles foram transferidos para outras duas carretas, após o destombamento.
As pistas foram liberadas em etapas, tendo o fluxo completamente liberado por volta de 22h30.
O acidente ocorreu no mesmo trecho do acidente entre uma carreta, um coletivo e um carro de passeio, ocorrido em dezembro de 2024, em que houve a morte de 38 pessoas.