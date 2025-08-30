Assine
HOSPITAL DAS CLÍNICAS

Piolho de pombo: UTI neonatal é liberada após bebês serem transferidos

Área no Hospital das Clínicas foi parcialmente interditada na segunda-feira (25/8) após registro de piolhos. Nenhum paciente foi afetado

Clara Mariz
JM
Júlia Melgaço*
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
30/08/2025 16:44

Ambientes da UTI Neonatal do HC-UFMG foram dedetizados nesta terça-feira (26). Está previsto que os pacientes voltem para o espaço durante a tarde desta quinta-feira (28)
Ambientes da UTI Neonatal do HC-UFMG foram dedetizados após funcionários encontrarem foco de piolho de pombo crédito: Beto Magalhaes/EM/D.A Press

A Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG) voltou a funcionar normalmente. O espaço foi parcialmente interditado após o registro de piolhos, na última segunda-feira (25/8). Na data os pacientes foram transferidos para outra área da unidade de saúde. 

De acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra a unidade, desde então o hospital inspecionou todo o complexo a fim de verificar a existência de eventuais ninhos e dormitórios de pombos. Além disso, a empresa estuda a possibilidade de contratar um Serviço de Falcoaria, como já é feito em outras unidades de saúde da região. 

Leia Mais

“O HC-UFMG segue monitorando a situação e adotando todos os protocolos recomendados para assegurar o cuidado e a proteção de seus pacientes”, informou a Ebserh, em nota.

No início desta semana, o Hospital das Clínicas informou que a decisão de mudar os bebês hospitalizados foi uma medida preventiva, tanto para os pacientes quanto para os familiares e profissionais de saúde. “A área onde os bebês estavam internados não foi infestada e nenhum paciente foi afetado”, destacou o hospital em nota. 

O Estado de Minas esteve no HC-UFMG na tarde de terça-feira (26/8). Era possível perceber que, devido ao grande fluxo de pessoas, a área hospitalar como um todo estava sendo alvo de acúmulo de sujeira, restos de alimentos e resíduos. A poluição pode atrair insetos e roedores. Na fachada do hospital, a reportagem se deparou com a presença de muitos pombos - o que pode tornar o espaço vulnerável a piolhos, por exemplo.

O que foi feito desde a detecção dos piolhos na UTI neonatal?

O Hospital das Clínicas da UFMG afirmou que está seguindo “rigorosamente” todos os protocolos para garantir a segurança dos bebês, familiares e profissionais de saúde. Dentre as providências adotadas estão:

  • Desinfecção pontual do local infectado; 
  • Reforço das barreiras físicas como janelas
  • Instalação de placas extras de acrílico vedadas com silicone nas janelas
  • Instalação de grades tipo espícula para impedir que as aves pousem próxima a unidade
  • Dedetização e higienização de toda a área.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

