BH: semáforos em flash provocam acidentes na Av. José Cândido da Silveira

Ao menos duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um carro na tarde deste sábado (30/8), no Bairro Cidade Nova, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A batida aconteceu na Avenida José Cândido da Silveira, em frente a casa de festas Casa do Sol.

À reportagem, testemunhas relataram que o carro, modelo Volkswagen Gol, cruzava a avenida, sentido à Rua São Lázaro, quando foi atingido na lateral do carona pelo ônibus. O cruzamento é sinalizado por semáforos, mas todos os equipamentos da avenida estão em flash.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas. Uma delas foi encaminhada para o Hospital João XXIII, em estado grave.

Semáforos sem funcionar

A sinalização em flash provocou um segundo acidente na mesma avenida, a 140 metros de distância do primeiro. A reportagem do Estado de Minas, flagrou o momento em que, também em um cruzamento, três carros e uma moto colidiram.

Nesta segunda ocorrência, uma SUV prata parou para permitir a passagem dos demais carros que entravam na via pela Rua Irmãos Keneddy. No entanto, os veículos que vinham atrás não conseguiram frear a tempo e acabaram batendo na traseira do primeiro. Um motociclista foi jogado ao chão.

A reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte para saber se há previsão para regular os semáforos na região. Em nota a administração municipal informou que os equipamentos estão "na lista de programação da equipe da BHTrans". A avenida continua sem sinalização nem presença de agentes da BHTrans.