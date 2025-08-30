BH: semáforos em flash provocam acidentes na Av. José Cândido da Silveira
Dois acidentes foram registrados na avenida com pouco mais de 100m de distância um do outro. Não havia agentes da BHTrans no local quando ocorreram
Ao menos duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um carro na tarde deste sábado (30/8), no Bairro Cidade Nova, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A batida aconteceu na Avenida José Cândido da Silveira, em frente a casa de festas Casa do Sol.
À reportagem, testemunhas relataram que o carro, modelo Volkswagen Gol, cruzava a avenida, sentido à Rua São Lázaro, quando foi atingido na lateral do carona pelo ônibus. O cruzamento é sinalizado por semáforos, mas todos os equipamentos da avenida estão em flash.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas. Uma delas foi encaminhada para o Hospital João XXIII, em estado grave.
Semáforos sem funcionar
A sinalização em flash provocou um segundo acidente na mesma avenida, a 140 metros de distância do primeiro. A reportagem do Estado de Minas, flagrou o momento em que, também em um cruzamento, três carros e uma moto colidiram.
Nesta segunda ocorrência, uma SUV prata parou para permitir a passagem dos demais carros que entravam na via pela Rua Irmãos Keneddy. No entanto, os veículos que vinham atrás não conseguiram frear a tempo e acabaram batendo na traseira do primeiro. Um motociclista foi jogado ao chão.
A reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte para saber se há previsão para regular os semáforos na região. Em nota a administração municipal informou que os equipamentos estão "na lista de programação da equipe da BHTrans". A avenida continua sem sinalização nem presença de agentes da BHTrans.