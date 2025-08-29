Jovem com deficiência é encontrado morto; irmã da vítima é presa

Na tarde dessa quinta-feira (28/8), a Polícia Militar encontrou o corpo de Wagner da Silva Bernardo, de 24 anos, no Bairro Ipiranga, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A vítima, que era uma pessoa com deficiência e tinha dificuldades de locomoção, foi localizada debaixo de uma escada, enrolada em uma coberta. O corpo já estava em estado avançado de decomposição, o que levou os policiais a acreditar que Wagner estava morto havia cerca de uma semana.

A irmã da vítima, que, segundo parentes, era a responsável por seus cuidados e pela administração de medicamentos, foi presa por abandono de incapaz. Um irmão de Wagner relatou aos policiais que ela tratava o jovem "muito mal" e que chegou a tentar assumir a guarda dele, mas não conseguiu.

De acordo com a PM, moradores próximos disseram que, há dias, sentiam um forte mau cheiro vindo da casa, mas acreditavam que fosse de um animal morto. Aos policiais, a irmã declarou que dormiu em casa nos últimos dias e não percebeu nenhum odor. Disse ainda que, apesar de ser responsável pelo irmão, desde outubro de 2024 havia deixado Wagner sob os cuidados do outro irmão, por enfrentar dificuldades pessoais. Afirmou também que não via a vítima desde junho.

A perícia da Polícia Civil não encontrou marcas de violência no corpo, mas destacou que o avançado estado de decomposição pode ter dificultado a análise. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte.

