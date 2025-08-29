Homem é assassinado por múltiplos golpes de faca, canivete e marreta

Um homem de 55 anos foi brutalmente assassinado na residência em que morava em Frutal, no Triângulo Mineiro, no início noite desta quinta-feira (28/8). O suspeito do crime foi preso pela Polícia Militar (PM) no fim da manhã desta sexta-feira (29/8) na zona rural da cidade.

Segundo a PM, o suspeito confessou o crime, mas não deu detalhes sobre a motivação. Aos militares, o suspeito relatou que apenas eles entraram em desavença no momento que faziam uso de bebidas alcoólicas.

De acordo com o delegado Fabrício Altemar, a vítima foi encontrada com múltiplos ferimentos na cabeça e no tórax, sendo que perto dela foram apreendidos canivete, faca e marreta com vestígios de sangue.

"Além disso foram apreendidos três celulares. Testemunhas já foram ouvidas e forneceram informações relevantes para as investigações e agora estamos aguardando os exames periciais que são levantamento do local e o laudo de necropsia", contou o delegado.

Até o fechamento desta matéria, o delegado ainda não havia ouvido o suspeito. O crime aconteceu em uma casa na Rua Castro Alves, localizada no Bairro Estudantil.

Segundo a Funerária Somuf, Wanderlan Rosa de Oliveira, conhecido como Coringa, aconteceu às 17h desta sexta-feira (29/8) no Cemitério Municipal de Frutal.