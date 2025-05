Vereador acusa prefeito de Frutal de agressão

O vereador Alex Freitas (PSB) denunciou nas redes sociais que o prefeito de Frutal, no Triângulo Mineiro, Bruno Augusto (Republicanos), o agrediu com um soco na cabeça nesta quinta-feira (15/5), na Câmara da cidade. Já o líder do Executivo afirmou que foi o pessebista quem gritou e humilhou servidoras da prefeitura.

Freitas afirma que Bruno Augusto foi à Casa Legislativa junto de seguranças e que o agrediu pelas costas.

"No corredor, quando eu saio da discussão e viro as costas para o prefeito, um dos seguranças tranca a passagem. O prefeito vem e me dá um soco na cabeça", afirmou Freitas em vídeo.

Nas imagens, o vereador chega a cair, segundo ele, devido a diabetes, quadro que o acompanha há duas décadas, e ao estresse pela situação.

Já o prefeito Bruno Augusto relatou, também em vídeo nas redes, que o vereador entrou na prefeitura aos gritos e humilhando três servidoras, que decidiram fazer um boletim de ocorrência pela situação.

As funcionárias, conforme relatado pelo prefeito, foram denunciadas pela prática de furto. Uma delas, que era contratada, assumiu a situação e foi desligada; já para as outras duas, que são concursadas, foi aberta pela comissão de sindicância um processo administrativo e o afastamento das envolvidas até a elucidação da situação.

"Ele (Freitas) queria cópia do processo administrativo, sendo que são documentos restritos apenas as pessoas envolvidas ou a advogados constituídos", afirmou o Bruno Augusto.

O líder do Executivo afirmou que irá acionar a Justiça em respeito as servidoras e que elas ficaram muito assustadas e abaladas com a situação.

Por meio de nota, o PSB repudiou com "veemência o ato de violência sofrido pelo vereador Alex Reis de Freitas, presidente do PSB em Frutal, agredido de forma covarde pelo prefeito Bruno Augusto dentro da própria Câmara Municipal, no último dia 15 de maio".

"A agressão representa não apenas um ataque à integridade do vereador, mas um grave atentado às instituições democráticas e ao livre exercício do mandato parlamentar. O PSB Minas se solidariza com o vereador Alex e reafirma seu compromisso com o diálogo, o respeito e a legalidade como únicos caminhos legítimos na vida pública. A violência e o autoritarismo não podem ter lugar na política e não terão espaço na democracia", prossegue o texto.