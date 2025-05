Governo Zema prevê déficit de R$ 2,32 bilhões em 2026

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governo Romeu Zema (Novo) enviou o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) prevendo um déficit de R$ 2,32 bilhões no exercício financeiro de 2026, nessa quinta-feira (15/5). A primeira estimativa das contas públicas mineiras para o próximo ano projetam um rombo 72% menor do que o previsto para este ano.

A PLDO enviada considera o cenário em que o estado fez adesão ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag), que pode refinanciar o débito de R$ 170 bilhões junto à União. O programa prevê a redução dos juros cobrados pelo governo federal em troca do abatimento de parte da dívida. Se o estado abater 20%, a taxa extra, que hoje é de 4%, pode ser zerada.

Segundo o Palácio Tiradentes, a redução do déficit se dá considerando a diminuição do valor do serviço da dívida e a limitação do crescimento das despesas primárias. “Os dois itens são relacionados diretamente às regras impostas e aos benefícios concedidos aos estados que fizerem a adesão ao Propag”, disse o governo.

O governo ainda estima que o estado tenha receitas na ordem de R$ 141,3 bilhões em 2026, um crescimento de 9,6% em relação a este ano. Grande parte desse valor corresponde ao fluxo de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, cerca de R$ 125,5 bilhões - 76,4% corresponde às receitas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As despesas projetadas pelo governo Zema são de R$ 143,6 bilhões, um crescimento de 4,4% em relação ao orçamento de 2025 (R$ 137,5 bilhões). O principais gastos são os de natureza obrigatória, em especial o pagamento de salários e encargos sociais (R$ 87,2 bilhões), e demais despesas constitucionais (R$ 13,4 bilhões).