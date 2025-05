Podcast: fraudes no INSS em Minas, CPI das Bets e bebê reborn

O Podcast Política EM Pauta desta sexta-feira (16/5) comentou as principais notícias da semana em relação ao poder público em Minas Gerais. No primeiro bloco, os repórteres Bernardo Estillac, Bruno Nogueira, Alessandra Mello e Larissa Figueiredo comentaram os desdobramentos da fraude no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) nos trabalhadores rurais mineiros.

Na segunda parte, o programa abordou as cenas de tietagem do senador Cleitinho com a influenciadora digital Virginia na CPI das apostas esportivas no Senado, e os projetos de deputados mineiros que querem conter a chamada “epidemia de bets”. Em um momento descontraído, os repórteres também comentaram o momento bebê reborn do governador Romeu Zema (Novo).

O terceiro e último bloco do programa abordou o calendário do Programa de Pleno Pagamento da Dívida (Propag) no Legislativo mineiro, que marcou 13 audiências públicas para discutir o pacote de projetos enviados pelo governo Zema em relação à adesão do estado ao Propag.

Os repórteres ainda falaram sobre os primeiros números do orçamento de 2026. Nessa quinta-feira (15/5), o Governo de Minas enviou o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) prevendo um déficit de R$ 2,32 bilhões em 2026.



