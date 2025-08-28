Clássico em BH: emboscada a torcedores termina com granadas e pedras

Uma escolta policial de torcedores da Galoucura, torcida organizada do Atlético, depois do clássico entre o time e o Cruzeiro na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), terminou com ataques com pedras, agressões com socos ingleses e granadas explosivas em um tumulto com integrantes da Máfia Azul, do Cruzeiro, na noite dessa quarta-feira (27/8).

Conforme o boletim de ocorrência, militares realizavam uma escolta de cerca de 70 torcedores da Galoucura que andavam a pé da Arena MRV até a Estação Barreiro, na Avenida Afonso Vaz de Melo, quando o grupo foi alvo de uma emboscada.

Na esquina com a Avenida Padre Machado, na altura do Jardim Industrial, um grupo com aproximadamente 100 integrantes da Máfia Azul fez uma emboscada contra a torcida escoltada. Segundo a Polícia Militar, os torcedores usavam blusas de manga longa, capacetes e seguravam itens pirotécnicos ao atirar pedras e pedaços de madeira contra militares e torcedores rivais.

Conforme os registros, a rixa causou tumulto e colocou em risco a integridade do grupo, além de motoristas, passageiros e pedestres que passavam pelo trecho. A equipe da Polícia Militar presente relatou ter ouvido barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo vindos dos lados das duas torcidas.

Foi necessário uso de força proporcional para a contenção do tumulto. O boletim policial registra que militares usaram munições de borracha e granadas explosivas e de fumaça até que os torcedores se separassem.

Nove torcedores da Galoucura foram registrados como vítimas do tumulto. Segundo eles, os suspeitos que o atacaram faziam parte da torcida organizada Máfia Azul.

A Polícia Militar informou que não foi possível prender nenhum torcedor da Máfia Azul porque o grupo fugiu sentido Avenida Teresa Cristina. Depois do tumulto, foram recolhidos bastões de madeira, socos ingleses e artefatos pirotécnicos da cena. A escolta seguiu até a Estação Barreiro em segurança.