Assine
overlay
Início Gerais
ATLÉTICO X CRUZEIRO

Clássico em BH: emboscada a torcedores termina com granadas e pedras

Torcida organizada do Atlético foi alvo de emboscada de torcida do Cruzeiro. Confusão colocou em risco a integridade de transeuntes, PMs e torcedores

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
28/08/2025 06:11

compartilhe

Siga no
x
Confusão colocou em risco pedestres, motoristas que trafegavam pelo trecho, equipe policial e torcedores de ambas as torcidas
Confusão colocou em risco pedestres, motoristas que trafegavam pelo trecho, equipe policial e torcedores de ambas as torcidas crédito: Reproudução/Redes sociais

Uma escolta policial de torcedores da Galoucura, torcida organizada do Atlético, depois do clássico entre o time e o Cruzeiro na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), terminou com ataques com pedras, agressões com socos ingleses e granadas explosivas em um tumulto com integrantes da Máfia Azul, do Cruzeiro, na noite dessa quarta-feira (27/8).

Conforme o boletim de ocorrência, militares realizavam uma escolta de cerca de 70 torcedores da Galoucura que andavam a pé da Arena MRV até a Estação Barreiro, na Avenida Afonso Vaz de Melo, quando o grupo foi alvo de uma emboscada.

Leia Mais

Na esquina com a Avenida Padre Machado, na altura do Jardim Industrial, um grupo com aproximadamente 100 integrantes da Máfia Azul fez uma emboscada contra a torcida escoltada. Segundo a Polícia Militar, os torcedores usavam blusas de manga longa, capacetes e seguravam itens pirotécnicos ao atirar pedras e pedaços de madeira contra militares e torcedores rivais. 

Conforme os registros, a rixa causou tumulto e colocou em risco a integridade do grupo, além de motoristas, passageiros e pedestres que passavam pelo trecho. A equipe da Polícia Militar presente relatou ter ouvido barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo vindos dos lados das duas torcidas.

Foi necessário uso de força proporcional para a contenção do tumulto. O boletim policial registra que militares usaram munições de borracha e granadas explosivas e de fumaça até que os torcedores se separassem. 

Nove torcedores da Galoucura foram registrados como vítimas do tumulto. Segundo eles, os suspeitos que o atacaram faziam parte da torcida organizada Máfia Azul. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar informou que não foi possível prender nenhum torcedor da Máfia Azul porque o grupo fugiu sentido Avenida Teresa Cristina. Depois do tumulto, foram recolhidos bastões de madeira, socos ingleses e artefatos pirotécnicos da cena. A escolta seguiu até a Estação Barreiro em segurança.

Tópicos relacionados:

bh futebol policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay