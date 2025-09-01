Preso homem suspeito de matar o próprio irmão

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Preso, na noite deste domingo (31/8), na Granja Werneck, em Santa Luzia, um homem de 23 anos, que confessou ter assassinado o irmão dele, suspeito de estuprar uma sobrinha. O homem tinha documentos falsos - um deles, uma carteira de motorista.

O assassinato ocorreu no Bairro Taquaril, onde foi encontrado o corpo de um homem baleado.

Segundo informações da Polícia Militar, uma série de fatos ocorreu antes do crime, a história teve de ser remontada e levou à descoberta, inclusive, de tráfico de drogas.

Perseguição

Tudo começou com um Chevrolet Corsa perseguindo um Fiat Uno, que levou uma fechada mas conseguiu escapar. O Corsa desapareceu depois da manobra.

No Bairro Taquaril, o Uno foi parado numa blitz da PM. Dentro do carro estavam um homem - o irmão que viria a se tornar o assassino, e a companheira dele.

Durante a verificação de documentos, os policiais descobriram que o motorista não tinha carteira de habilitação. Na vistoria do veículo, encontraram dois pneus carecas.

O motorista disse que resolveria o problema dos pneus, tendo ligado para um borracheiro, que foi até o local e trocou por pneus em condição de rodar. O veículo acabou sendo liberado quando o motorista chamou um amigo habilitado para dirigir.

Depois de sair da blitz, o Uno seguiu em direção ao Taquaril, para deixar a passageira na casa de uma prima.

Pouco depois, a PM recebeu a informação de que um homem tinha sido baleado naquele bairro. No local, estava o homem morto com cinco tiros e oito estojos de bala calibre 38.

A Polícia Militar faz um cruzamento de dados. Os militares descobriram, por imagens de uma câmera de vídeo, que o Corsa era o mesmo veículo que tinha tentado fechar o Uno. E também que o Uno suspeito tinha sido parado numa uma blitz.

Os policiais conseguiram localizar a mulher que estava no Uno, na casa de uma prima, no Taquaril. Lá chegando, os policiais questionaram a mulher, que alegou não saber nada sobre um crime de homicídio, mas informou que o namorado se encontrava em Santa Luzia.

Quando os policiais chegaram à casa, o homem se entregou e confessou o crime, sendo preso. Segundo a polícia, ele é ligado ao PCC, que disputa com o Comando Vermelho o controle do Bairro Taquaril. Antes de ser preso, o homem apresentou documentos falsos, que contou ter obtido depois de cumprir penas por tráfico de drogas em São Paulo e no Jequitinhonha (MG).

Drogas

Na casa onde encontraram a namorada do matador, os policiais também acharam droga embalada para serem vendidas. A mulher e a dona da casa foram presas por tráfico de drogas.