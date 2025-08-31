Ônibus de turismo com destino a BH pega fogo em rodovia
Motorista do coletivo conseguiu tirar e salvar todos os 28 passageiros que estavam no coletivo; bombeiros apagaram as chamas e não houve feridos
Um ônibus que saiu de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, trazendo turistas para Belo Horizonte, pegou fogo na rodovia MG-356, próximo a Muriaé (MG), na Zona da Mata. O incêndio aconteceu por volta de 2h deste domingo (31/8) e não deixou feridos.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou na parte traseira do ônibus, quando ele subia a Serra de Pirapanema.
Alertado por condutores de outros veículos que trafegavam pela estrada, o motorista, de 49 anos, parou o ônibus e, com ajuda de seu auxiliar, retirou todos os 28 passageiros, assim como as bagagens de cada um.
O motorista disse que tentou apagar o fogo com o extintor do ônibus, mas foi insuficiente. As as chamas foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros que usou 3.000 litros de água.
O ônibus, no entanto, teve perda total, restando apenas a estrutura metálica e o motor. Os passageiros foram realocados em outro ônibus para seguirem a viagem.