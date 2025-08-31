Assine
overlay
Início Gerais
FOGO NA ESTRADA

Ônibus de turismo com destino a BH pega fogo em rodovia

Motorista do coletivo conseguiu tirar e salvar todos os 28 passageiros que estavam no coletivo; bombeiros apagaram as chamas e não houve feridos

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
31/08/2025 11:35

compartilhe

Siga no
x
Agilidade de motorista salvou a vida dele, do ajudante e 28 passageiros
Agilidade de motorista salvou a vida dele, do ajudante e 28 passageiros crédito: CBMMG

Um ônibus que saiu de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, trazendo turistas para Belo Horizonte, pegou fogo na rodovia MG-356, próximo a Muriaé (MG), na Zona da Mata. O incêndio aconteceu por volta de 2h deste domingo (31/8) e não deixou feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou na parte traseira do ônibus, quando ele subia a Serra de Pirapanema.

Leia Mais

Alertado por condutores de outros veículos que trafegavam pela estrada, o motorista, de 49 anos, parou o ônibus e, com ajuda de seu auxiliar, retirou todos os 28 passageiros, assim como as bagagens de cada um.

O motorista disse que tentou apagar o fogo com o extintor do ônibus, mas  foi insuficiente. As as chamas foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros que usou 3.000 litros de água.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 O ônibus, no entanto, teve perda total, restando apenas a estrutura metálica e o motor. Os passageiros foram realocados em outro ônibus para seguirem a viagem.

Tópicos relacionados:

estrada incendio minas-gerais rodovia turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay