Ônibus de turismo com destino a BH pega fogo em rodovia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um ônibus que saiu de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, trazendo turistas para Belo Horizonte, pegou fogo na rodovia MG-356, próximo a Muriaé (MG), na Zona da Mata. O incêndio aconteceu por volta de 2h deste domingo (31/8) e não deixou feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou na parte traseira do ônibus, quando ele subia a Serra de Pirapanema.

Alertado por condutores de outros veículos que trafegavam pela estrada, o motorista, de 49 anos, parou o ônibus e, com ajuda de seu auxiliar, retirou todos os 28 passageiros, assim como as bagagens de cada um.

O motorista disse que tentou apagar o fogo com o extintor do ônibus, mas foi insuficiente. As as chamas foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros que usou 3.000 litros de água.

O ônibus, no entanto, teve perda total, restando apenas a estrutura metálica e o motor. Os passageiros foram realocados em outro ônibus para seguirem a viagem.