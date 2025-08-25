Assine
INCÊNDIO

Fogo destrói galpão de gráfica em Contagem

Causas do incêndio e prejuízo causado ainda são desconhecidos

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
25/08/2025 12:02 - atualizado em 25/08/2025 12:05

O fogo começou por volta de 21h30 e rapidamente tomou todo o galpão
Uma vistoria da Defesa Civil de Contagem poderá determinar a interdição do galpão de gráfica, na Rua Treze de Maio, 245, no Bairro Cinco, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que pegou fogo na noite deste domingo.

O fogo teve início por volta de 21h30, quando o Corpo de Bombeiros foi chamado. O controle total das chamas aconteceu às 2h40min da madrugada desta segunda-feira (25/8).

As causas do incêndio ainda não são conhecidas. Um total de 25 soldados do Corpo de Bombeiros trabalhou no combate às chamas. Agora pela manhã, está acontecendo o trabalho de rescaldo, com a ajuda de uma retroescavadeira.

Os peritos que estão no local avaliam se a estrutura da edificação foi abalada. Se isso se confirmar, o prédio terá de ser demolido. O prejuízo causado pelo fogo ainda é desconhecido. Não houve vítimas.

