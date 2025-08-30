Suspeito de matar morador de rua no centro de BH é preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite desta sexta-feira (29/8), um homem em situação de rua que é suspeito de matar, com uma facada, Fabiano Luiz Cirino, de 43 anos, que também vivia nas ruas. O crime aconteceu na tarde do mesmo dia, na esquina das ruas Tamoios e Rio de Janeiro.

De acordo com a PM, os dois homens brigaram e, em meio a um empurra, o homem sacou uma faca e golpeou a vítima, fugindo em seguida. A motivação para o atrito ainda é desconhecida.

Depois de ser atingido, Fabiano ficou caído no meio da rua. A PM e o Samu foram acionados pela população que passava pelo local e os médicos confirmaram a morte da vítima.

A PM iniciou uma busca por imagens de câmeras de segurança da região e conseguiu não só imagens do crime, como também do autor trocando de roupa para tentar despistar a polícia. Ele foi preso a um quarteirão do local do crime.

A faca utilizada no crime tinha sido descartada em uma lixeira, mas foi recuperada pela PM. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), para onde o suspeito preso foi levado.