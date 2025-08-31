Assine
DENÚNCIA

Polícia procura mulher que gravou vídeo nas redes ameaçando matar os filhos

A mulher de Governador Valadares está desaparecida desde a última sexta-feira, quando fez publicações nas redes sociais e sumiu com as crianças

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
31/08/2025 10:54 - atualizado em 31/08/2025 11:05

Mulher de Governado Valadares ameaça matar filhos nas redes sociais
Depois de gravar o vídeo com as ameaças, mulher desapareceu com os três filhos crédito: Reprodução/ Redes Sociais

A Polícia Militar de Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce, ainda não conseguiu encontrar uma mulher, de 22 anos, que está desaparecida, e levou consigo seus três filhos, uma menina de três anos, um menino de um ano e outra menina de três meses. Antes de desaparecer, ela publicou vídeos nas redes sociais, fazendo ameaças de que bateria nos filhos e que pretendia matá-los.

A denúncia foi feita pelo pai de dois dos filhos da mulher, que diz estar apavorado, temendo pelas vidas das crianças. Foi o homem, de 20 anos, que também informou a polícia sobre o vídeo.

Nas primeiras investigações, os policiais militares chegaram à casa da avó da mulher, que contou que ela esteve com as crianças no local na tarde na sexta-feira, onde fez as publicações nas redes sociais. Ainda segundo a avó, por volta de 23h, a mulher pegou as crianças, tomou um veículo de aplicativo e desapareceu.

O pai de um dos filhos dela relatou à polícia que chegou a fazer contato com a mulher e ela lhe disse que estava indo embora com as crianças para o estado do Rio de Janeiro. O homem ainda revelou que presenciou, por diversas vezes, a mãe agredindo os filhos. Segundo ele, em algumas ocasiões já recebeu sua filha com ferimentos e contusões, depois de a criança estar com a mãe.

Um alerta foi emitido pela Polícia Militar de Minas Gerais para a Polícia Militar do Rio de Janeiro.

