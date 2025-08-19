Assine
CÁRCERE PRIVADO

MG: homem sequestra filhos e é preso após um deles mandar mensagem à mãe

Pai de um menino de 7 anos e uma menina, de 13, homem foi preso em Lajinha, na Zona da Mata, após sair com eles de Caratinga, no Vale do Rio Doce

19/08/2025 19:28 - atualizado em 19/08/2025 19:29

Viatura da PM com foco na arma de militar
Segundo informações repassadas pelo Centro de Operações da PM (COPOM), as vítimas foram identificadas como um menino de 7 anos e uma menina, de 13 crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 39 anos foi preso pelo crime de sequestro e cárcere privado após ele pegar seus dois filhos menores de idade sem autorização da mãe em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce, na manhã dessa segunda-feira (18/8) e viajar com eles até o município de Lajinha, na Zona da Mata, cidade onde foi localizado pela Polícia Militar na casa de parentes.

A mãe das crianças, uma mulher de 36 anos, relatou à Polícia Militar que o companheiro vinha apresentando comportamento agressivo e ciúmes excessivos, motivados por suspeitas infundadas de traição. No dia anterior, ela havia conversado com ele sobre o fim do relacionamento.

Durante o trajeto, a filha conseguiu enviar mensagens via aplicativo informando a localização e o estado emocional do pai, que teria feito ameaças contra a mãe e outras pessoas, além de afirmar que tiraria a própria vida.

O homem foi preso na casa de parentes e conduzido à delegacia da Polícia Civil de Manhuaçu. As crianças permaneceram sob os cuidados de uma tia até a chegada da mãe. A ocorrência foi registrada pela guarnição da Patrulha Rural de Lajinha, que prestou apoio na condução do suspeito até a delegacia.

