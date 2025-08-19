MG: homem sequestra filhos e é preso após um deles mandar mensagem à mãe

Um homem de 39 anos foi preso pelo crime de sequestro e cárcere privado após ele pegar seus dois filhos menores de idade sem autorização da mãe em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce, na manhã dessa segunda-feira (18/8) e viajar com eles até o município de Lajinha, na Zona da Mata, cidade onde foi localizado pela Polícia Militar na casa de parentes.

Segundo informações repassadas pelo Centro de Operações da PM (COPOM), as vítimas foram identificadas como um menino de 7 anos e uma menina de 13.

A mãe das crianças, uma mulher de 36 anos, relatou à Polícia Militar que o companheiro vinha apresentando comportamento agressivo e ciúmes excessivos, motivados por suspeitas infundadas de traição. No dia anterior, ela havia conversado com ele sobre o fim do relacionamento.

Durante o trajeto, a filha conseguiu enviar mensagens via aplicativo informando a localização e o estado emocional do pai, que teria feito ameaças contra a mãe e outras pessoas, além de afirmar que tiraria a própria vida.

O homem foi preso na casa de parentes e conduzido à delegacia da Polícia Civil de Manhuaçu. As crianças permaneceram sob os cuidados de uma tia até a chegada da mãe. A ocorrência foi registrada pela guarnição da Patrulha Rural de Lajinha, que prestou apoio na condução do suspeito até a delegacia.

