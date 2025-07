MG: fazendeiro e ex-prefeito é vítima de sequestro-relâmpago

O fazendeiro e ex-prefeito de Cristina, no Sul de Minas, João Dionísio Chaves, de 79 anos, foi vítima de sequestro-relâmpago em sua fazenda na cidade, na manhã desta terça-feira (29/7). Ele conseguiu fugir no meio do trânsito, em Itajubá. A Polícia Militar (PMMG) prendeu o suspeito na região.

Segundo a PMMG, o sequestrador tem 63 anos. Ele queria fazer saques bancários da conta do fazendeiro. A ação rápida da polícia frustrou a fuga após a tentativa de extorsão. A corporação disse que a vítima não conhecia o suspeito.

O sequestro e a fuga do fazendeiro

O sequestrador invadiu a fazenda armado. Ele ameaçou e amarrou as mãos do ex-prefeito, depois assumiu a direção do carro da vítima exigindo dinheiro, aponta a PMMG.

Depois, seguiu com a vítima por Maria da Fé, até chegar a Itajubá para fazer os saques bancários. O fazendeiro, com as mãos amarradas, aproveitou que o carro estava em um ponto de lentidão de trânsito para fugir.

Ele conseguiu tirar a chave do veículo e fugir pedindo socorro em um posto de combustíveis perto do local. O sequestrador tentou fugir em um carro de transporte por aplicativo, sentido a Pouso Alegre.

Prisão

A PMMG de Itajubá fez cerco e bloqueio na rota onde o suspeito teria fugido. Os militares interceptaram o carro, e o homem foi preso em Piranguinho.

A polícia encontrou a arma na cintura do suspeito, mais quatro cartuchos nos bolsos e R$ 250 em dinheiro na carteira dele. Foi preso por extorsão mediante sequestro e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Quem é a vítima

João Dionísio Chaves é agricultor e pecuarista. Nascido em Pedralva, entrou para a vida pública como político em 1982, como vereador de Cristina, cargo que ocupou por seis anos.

Ele foi prefeito por três mandados, o último de 2005 a 2008. Um dos destaques da gestão foi o asfaltamento da BR-383, entre Cristina e Maria da Fé.

*Nayara Andery/Especial para o EM