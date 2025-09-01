Ameaça de aluno a professores mobiliza escola municipal na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Professores da Escola Municipal Mércia Margarida, no bairro Moradas da Lapinha, em Lagoa Santa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram ameaçados por um aluno do ensino fundamental na última semana. As ameaças causaram medo e apreensão, acarretando uma reunião entre servidores, pais de alunos e policiais na manhã desta segunda-feira (1/9).

De acordo com a instituição, a reunião contou com a participação de docentes e pais de outros alunos que têm dado problemas na escola. Ao Estado de Minas, a secretaria da escola informou que o encontro ainda estava em andamento e que a mãe do estudante que fez as ameaças em questão compareceu. Esse estudante foi recolhido em um abrigo depois de ter feito as ameaças, na sexta (29/8).

Conforme informações preliminares, o adolescente pertenceria a uma facção criminosa e estaria ameaçando não apenas os professores, mas também servidores e alunos. Ainda segundo relatos, a PM foi acionada três vezes na escola. No entanto, a PM informou à reportagem que não houve acionamento para o endereço em questão.

A Prefeitura de Lagoa Santa divulgou nota de repúdio sobre o caso e alegou que desaprova “todo e qualquer ato de violência, intimidação ou desrespeito praticados contra os profissionais da Rede Municipal de Educação”. Segundo o executivo municipal, a prefeitura tem um compromisso inegociável com a preservação dos educadores e de um ambiente escolar seguro, acolhedor e digno.

“Informamos que, por segurança, um aluno da Rede Municipal de Educação se encontra suspenso, em razão de apuração em andamento e protegida, em seu sigilo, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Toda a estrutura necessária para garantir a segurança de alunos, professores e demais servidores foi providenciada pelo Poder Executivo e assegurada com os demais órgãos competentes, possibilitando a integral viabilidade da realização das aulas”, diz a nota.

