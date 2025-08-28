Assine
SITUAÇÃO CONTROLADA

Incêndio atinge mata atrás de escola na região da Pampulha, em BH

Área queimada estimada foi de cerca de 2.000 m². Militares atenderam à ocorrência no Bairro Alípio de Melo, na tarde desta quinta-feira (28/8)

Fogo atingiu uma vegetação densa e alta, sendo necessários cinco mil litros de água para que os militares conseguissem debelar as chamas
Fogo atingiu uma vegetação densa e alta, sendo necessários cinco mil litros de água para que os militares conseguissem debelar as chamas crédito: Jornal do Bairro Castelo/Reprodução

Um incêndio em uma área de mata atrás da Escola Estadual Professor Alisson Pereira Guimarães, no Bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (28/8).

Conforme a corporação, o fogo atingiu uma vegetação densa e alta, sendo necessários cinco mil litros de água para que os militares conseguissem debelar as chamas.

“A área queimada estimada foi de cerca de 2.000 m², situação já finalizada no local e com os riscos eliminados”, informaram os bombeiros.

A rotina de atividades na escola não precisou ser alterada, pois o local do incêndio, embora pertença à área do colégio, fica distante da edificação. Ninguém ficou ferido. 

Tópicos relacionados:

belo-horizonte escola-estadual incendio

