Incêndio atinge galpão de borracharia na Região Oeste de BH

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão onde funciona uma borracharia, na avenida Barão Homem de Melo, no bairro Jardim América, Região Oeste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), oito guarnições estão empenhadas no combate às chamas. Os militares atuam do lado de fora da edificação devido ao risco de colapso da estrutura.

Ainda conforme a corporação, não havia ninguém dentro do imóvel no momento em que o fogo começou. Até o momento, não há registro de vítimas. A causa do incêndio ainda será investigada.

Uma densa fumaça pode ser vista de diversos pontos da cidade, chamando atenção de moradores e motoristas na região. A Avenida Barão Homem de Melo precisou ser parcialmente interditada. Apenas a faixa da direita, no sentido bairro-centro próximo à Rua Angra dos Reis, está liberada, mas o tráfego na região segue lento.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também está no local, assim como a BHTrans, que dá apoio ao controle do trânsito. A Polícia Civil (PCMG) foi acionada.

