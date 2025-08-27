Idoso morre em incêndio após vizinhos tentarem salvá-lo em Ouro Preto (MG)

Um idoso, de aproximadamente 60 anos de idade, morreu em um incêndio na própria casa em Ouro Preto (MG), na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (27/8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu na Rua João XXIII, no bairro São Cristóvão, próximo à Escola de Enfermagem. As chamas altas puderam ser vistas à distância.

Ao perceberem o fogo, vizinhos notaram que o idoso estava dentro da casa e tentaram controlar as chamas até a chegada dos bombeiros. A vítima morava sozinha.

Equipes dos bombeiros e Polícia Militar atuam na ocorrência. A perícia da Polícia Civil e o rabecão são aguardados no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informações sobre as causas ou dinâmica das chamas. A ocorrência está em andamento.