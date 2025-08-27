Assine
Idoso morre em incêndio após vizinhos tentarem salvá-lo em Ouro Preto (MG)

Incêndio aconteceu na casa onde idoso morava em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (27/8)

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
27/08/2025 11:51 - atualizado em 27/08/2025 11:58

Idoso morava sozinho na casa que pegou fogo
Idoso morava sozinho na casa que pegou fogo crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um idoso, de aproximadamente 60 anos de idade, morreu em um incêndio na própria casa em Ouro Preto (MG), na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (27/8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu na Rua João XXIII, no bairro São Cristóvão, próximo à Escola de Enfermagem. As chamas altas puderam ser vistas à distância.

Ao perceberem o fogo, vizinhos notaram que o idoso estava dentro da casa e tentaram controlar as chamas até a chegada dos bombeiros. A vítima morava sozinha. 

Equipes dos bombeiros e Polícia Militar atuam na ocorrência. A perícia da Polícia Civil e o rabecão são aguardados no local.

Ainda não há informações sobre as causas ou dinâmica das chamas. A ocorrência está em andamento.

