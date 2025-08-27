Idoso morre em incêndio após vizinhos tentarem salvá-lo em Ouro Preto (MG)
Incêndio aconteceu na casa onde idoso morava em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (27/8)
Um idoso, de aproximadamente 60 anos de idade, morreu em um incêndio na própria casa em Ouro Preto (MG), na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (27/8).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu na Rua João XXIII, no bairro São Cristóvão, próximo à Escola de Enfermagem. As chamas altas puderam ser vistas à distância.
Ao perceberem o fogo, vizinhos notaram que o idoso estava dentro da casa e tentaram controlar as chamas até a chegada dos bombeiros. A vítima morava sozinha.
Equipes dos bombeiros e Polícia Militar atuam na ocorrência. A perícia da Polícia Civil e o rabecão são aguardados no local.
Ainda não há informações sobre as causas ou dinâmica das chamas. A ocorrência está em andamento.