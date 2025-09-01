Mulher que sequestrou e ameaçou matar filhos segue sumida

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, assumiu, desde sábado (30/8), a investigação sobre a mulher que postou vídeos ameaçadores aos três filhos - uma menina de três anos, um menino de um ano e outra menina de três meses - e desapareceu com eles, na última sexta-feira. Até o momento, não há nenhuma pista sobre o seu paradeiro.

Segundo uma fonte da Polícia Civil, há uma pressa em descobrir a localização da mulher e das crianças, pois existe o medo de que ela possa matar os filhos, cumprindo as ameaças feitas nos vídeos.



A única suspeita do paradeiro da mulher é que ele tenha ido para o estado do Rio de Janeiro, informação dada por ela ao pai de sua filha de três anos, em uma conversa através de mensagens trocadas no celular.

Depois disso, ninguém, nem a mãe da mulher nem último companheiro, pai das outras crianças, conseguiu falar com ela. Inúmeras tentativas já foram feitas, mas sem que ela atendesse.

Monólogos aterrorizantes

Nos vídeos publicados nas redes, a mulher diz: “Tô doida que ela tenha 12, 13 anos. Aí eu vou enforcar ela. Vou furar com faca, com garfo. Vou bater com a cabeça dela na parede. Vou fazer igual minha mãe fazia comigo. Vou dar um banho nela e bater com fiação. Vou machucar essa menina todinha. Como que essa menina, de 3 anos, faz uma desgraça dessa. Fuga de madrugada. Ainda abriram a porta pra ela”.

Relembre o caso

Uma mulher, L., de 22 anos, publicou três vídeos ameaçadores antes de desaparecer com os três filhos - uma menina de três anos, um menino de um ano e outra menina de três meses. Ela é procurada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, de Governador Valadares.

A denúncia foi feita pelo pai de dois dos filhos da mulher, K., que diz estar apavorado, temendo pelas vidas das crianças.

Segundo relato, a mulher, que é ex-companheira do denunciante, de 20 anos, fez uma publicação nas redes sociais dizendo que iria bater, esfaquear e matar os filhos, quando eles crescessem.

Nas primeiras investigações, os policiais militares chegaram à casa da avó da mulher, que contou que L. esteve com as crianças na casa, na sexta-feira, e que fez publicações nas redes sociais.

Isso teria acontecido no final da tarde de sexta-feira (29/8). Tarde da noite, por volta de 23h, ela pegou as crianças, chamou um veículo de aplicativo e desapareceu.

O pai da filha mais velha, de três anos, contou que chegou a fazer contato com L., que lhe disse que estava indo embora com as crianças para o Rio de Janeiro.

Este homem contou que presenciou, por diversas vezes, L., a mãe, agredindo os filhos, e que já recebeu sua filha com ferimentos e contusões, depois de estar com a mãe.

O pai das outras duas crianças também informou aos policiais que, por diversas vezes, encontrou os filhos machucados. Um alerta foi emitido pela PM de Minas Gerais, que expandiu esse alerta para a Polícia Militar do Rio de Janeiro.