MG: pai atropela e mata acidentalmente filha de 1 ano e 8 meses

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma menina de um ano e oito meses morreu depois de ser atropelada pelo pai na zona rural de Monte Azul (MG), no Norte do estado. Segundo registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, o atropelamento, ocorrido nessa terça-feira (26/8), foi acidental.

Aos militares, a mãe disse que o marido engatou a marcha à ré e não viu a filha deitada no chão. A mulher relatou ainda ter gritado a fim de evitar a batida, mas o marido não ouviu.

A criança foi levada pelos pais para um hospital no município de Catuti. Depois de receber os primeiros atendimentos, a vítima foi transferida para uma unidade de saúde em Mato Verde, onde morreu.

A Polícia Civil investiga o caso.

