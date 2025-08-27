Assine
FATALIDADE

MG: pai atropela e mata acidentalmente filha de 1 ano e 8 meses

Ocorrência foi registrada na zona rural de Monte Azul, no Norte do estado; vítima passou por duas unidades de saúde antes de a morte ser confirmada

27/08/2025 22:37

Uma viatura da Polícia Militar passou na avenida no momento da ocorrência e atendeu à ocorrência
Polícia Militar atendeu ao caso nessa terça-feira (26/8) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma menina de um ano e oito meses morreu depois de ser atropelada pelo pai na zona rural de Monte Azul (MG), no Norte do estado. Segundo registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, o atropelamento, ocorrido nessa terça-feira (26/8), foi acidental.

Aos militares, a mãe disse que o marido engatou a marcha à ré e não viu a filha deitada no chão. A mulher relatou ainda ter gritado a fim de evitar a batida, mas o marido não ouviu.

A criança foi levada pelos pais para um hospital no município de Catuti. Depois de receber os primeiros atendimentos, a vítima foi transferida para uma unidade de saúde em Mato Verde, onde morreu.

A Polícia Civil investiga o caso.

