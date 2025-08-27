Assine
SISMOLOGIA

Minas Gerais registra o sexto tremor de terra durante o mês de agosto

Abalo de baixa magnitude teve epicentro próximo à cidade de Frutal, na Região do Triângulo Mineiro

27/08/2025 20:57

Cidade do interior de MG registra quinto tremor de terra de 2025
Frutal já registrou outros tremores de terra ao longo de 2025 crédito: Prefeitura de Frutal/Divulgação

Minas Gerais registrou o sexto tremor de terra do mês de agosto de 2025. O sismo, registrado às 14h13 dessa terça-feira (26/8) pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), teve epicentro próximo à cidade de Frutal, na Região do Triângulo.

A atividade sísmica foi considerada de baixa intensidade, com uma escala de magnitude de momento de 2.3 mR. De acordo com a RSBR, não houve relatos de que o tremor de terra tenha sido sentido pela população. 

"Pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário: é o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre", explica Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da RSBR.

Abalos sísmicos registrados em Minas Gerais em agosto de 2025

  • 01/08 - Planura (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.2 mR

  • 15/08 - Araçuaí (Vale do Jequitinhonha): Magnitude 1.9 mR

  • 23/08 - Sete Lagoas (Região Central de Minas): Magnitude 1.9 mR

  • 24/08 - Sete Lagoas (Região Central de Minas): Magnitude 2.5 mR

  • 25/08 - Pirajuba (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.8 mR

  • 26/08 - Frutal (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.3 mR

