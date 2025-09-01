Assine
SUSTO

Avião faz pouso de emergência no Aeroporto de Pará de Minas

A aeronave, que transportava um piloto e três tripulantes, apresentou problemas no trem de pouso, informou o Corpo de Bombeiros

01/09/2025 22:26 - atualizado em 01/09/2025 23:02

A guarnição deslocou-se até o local com uma viatura e três militares para monitorar a manobra
A guarnição deslocou-se até o local com uma viatura e três militares para monitorar a manobra crédito: Corpo de Bombeiros

Uma aeronave particular, modelo Seneca I, realizou um pouso de emergência no fim da tarde desta segunda-feira (1º/9) no Aeroporto de Pará de Minas, na Região Central do estado.

O avião, que transportava um piloto e três tripulantes, apresentou problemas no trem de pouso, informou o Corpo de Bombeiros. A corporação foi avisada sobre a necessidade de uma aterrissagem de emergência pelo gerente responsável pela segurança do aeroporto.

“A guarnição deslocou-se até o local com uma viatura e três militares para monitorar a manobra e prestar apoio preventivo. A aeronave conseguiu realizar um pouso de barriga com sucesso, sem vítimas e sem grandes danos estruturais ao avião”, informou em comunicado o Corpo de Bombeiros.

A corporação não divulgou informações sobre o dono da aeronave e o trajeto.

overflay