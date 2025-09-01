Incêndio de grande proporção prejudica motoristas em rodovia de Minas

Um incêndio de grande proporção em vegetação à margem da rodovia MGC-154, na altura do km 53, em Ituiutaba (MG), no Triângulo Mineiro, atrapalhou a visibilidade de motoristas que passavam pelo trecho na tarde desta segunda-feira (1º/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a área atingida pelas chamas foi estimada em cerca de 30 hectares, comprometendo parte significativa da vegetação local e provocando intensa fumaça nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Estadual.

A suspeita é de que o incêndio tenha sido causado pelo rompimento de um cabo da rede elétrica energizado, o que pode ter provocado o início das chamas. Após algumas horas de trabalho os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e iniciaram o trabalho de rescaldo para evitar reignições. Ninguém ficou ferido.

