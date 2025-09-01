Motorista dá carona a homem, recusa programa e acaba sendo assaltado

Um motorista que resolveu fazer um favor a um desconhecido acabou sofrendo um assalto em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima voltava de uma casa de shows quando, por volta das 4 horas do último domingo (31/8), avistou um homem pedindo carona e o deixou entrar no carro.

Ainda segundo a ocorrência, o homem teria oferecido um programa sexual ao motorista, que, por sua vez, teria recusado, dizendo que se limitaria apenas a dar a carona. Ademais, a vítima teria informado que só tinha uma quantia no valor de R$ 5.

Quando os dois chegaram ao destino combinado, o homem teria pedido o dinheiro, sacando uma faca. Porém, ao perceber que o motorista realmente tinha apenas R$ 5, teria exigido o celular. Ao receber o aparelho, o carona teria desembarcado do veículo e fugido.

Após o assalto, o motorista procurou a polícia, que conseguiu encontrar o suspeito nas imediações do local do crime. Ele portava uma faca com as mesmas características descritas pela vítima e foi preso em flagrante, mas não estava mais com o celular.

Ao ser preso, o homem deu uma versão diferente aos policiais. Ele afirmou que teria feito um programa com o motorista, que, por sua vez, teria se negado a pagar. Por isso, teria sacado a faca e tomado o celular da vítima. O suspeito relatou ainda que acabou se desfazendo do aparelho, que seria antigo.



