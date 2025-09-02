Homem é preso em Minas por agredir e perseguir mulher com facão
O suspeito, de 22 anos, foi contido pela Polícia Militar, de ameaçar e ferir a mulher, de 30 anos; caso aconteceu em Rio Piracicaba
compartilheSiga no
Um jovem de 22 anos foi preso nessa segunda-feira (1º), em Rio Piracicaba, na Região Central de Minas Gerais, suspeito de agredir uma mulher de 30 anos e correr atrás dela armado com um facão.
De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram chamados após moradores denunciarem uma briga e ouvirem pedidos de socorro. A vítima contou que o suspeito a empurrou, causou danos no imóvel e, em seguida, a perseguiu segurando o facão.
Leia Mais
A mulher sofreu ferimentos nos joelhos e escoriações pelo corpo, sendo levada para o hospital da cidade. Ainda durante o atendimento da ocorrência, o agressor teria feito novas ameaças contra ela na presença dos policiais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O homem foi detido em flagrante e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. As causas e motivações do crime ainda serão investigadas.